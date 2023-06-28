Песков: Россия не имеет отношения к работе ЧВК "Вагнер" в Африке
Российское государство никак не связано с работой ЧВК "Вагнер" в Африке, это частный бизнес компании, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"У компании там был самостоятельный бизнес. И к этому бизнесу государство не имело никакого отношения", — так Песков ответил на вопрос о готовности России оказать вагнеровцам поддержку на фоне американских санкций, в том числе и финансовую.
Напомним, что поздно вечером в пятницу, 23 июня, бойцы ЧВК "Вагнер" организовали вооружённый мятеж на территории России. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер", и тот согласился остановить движение бойцов по территории РФ.
ТАСС / Эрик Романенко