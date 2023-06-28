Педиатру из Приамурья грозит 7 лет за радостное сообщение под постом о подрыве Татарского
На врача из Приамурья завели дело за радостный комментарий о гибели Татарского
Комментарий под постом; автор сообщения Мария М. Коллаж © SHOT
Уголовное дело заведено на врача-педиатра из Амурской области, которая оставила радостное сообщение под постом о гибели военного корреспондента Владлена Татарского. Комментаторше грозит до семи лет лишения свободы.
Как уточняет SHOT, 34-летняя Мария М. работает педиатром в Благовещенске. Под постом в Instagram* о смерти военкора она оставила жестокий комментарий, в котором порадовалась трагедии. На возмущения других пользователей она ответила, что ей совершено не жаль Татарского и "Земля сама очищается от плохих людей".
Другие подписчики женщину осудили, а через какое-то время на высказывание обратили внимание силовики. В её словах увидели положительную оценку действий, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда и ущерба. В отношении комментаторши возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
Напомним, что военкор и блогер Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля 2023 года. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта оказалась Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке предъявлено обвинение в теракте. Сейчас убийца военкора содержится в столичном СИЗО "Лефортово", 1 июня арест Треповой продлили до сентября.
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