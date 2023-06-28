США во время мятежа выдали тайный страх перед "сокрушительным поражением" России на Украине
Политолог Салин: США не хотят сокрушительного поражения России на Украине
Американцы хотят поражения России в конфликте на Украине, однако оно должно быть не настолько фатальным, чтобы российская сторона решила использовать ядерный потенциал. Таким видением ситуации поделился политолог Павел Салин, комментируя информацию от CNN о том, что в США знали о мятеже заранее и просили Украину во время него не наносить удары по территории РФ.
"Это похоже на правду, потому США, с одной стороны, поддерживают Украину, а с другой — избегают резкого изменения ситуации, опасаясь непредсказуемых действий со стороны России. Однако случившееся [мятеж ЧВК "Вагнер"] выдало истинные цели Америки — сделать так, чтобы российская сторона потерпела поражение, но и чтобы оно не было настолько сокрушительным, чтобы прибегнуть к ядерному аргументу", — объяснил Салин в беседе с радио "Комсомольская правда".
Ранее телеканал CNN сообщил, что Запад призывал Украину не наносить удары по РФ во время мятежа ЧВК "Вагнер", чтобы "не раскачивать лодку" и снять с себя ответственность за происходящее в России. О том, что США просили ВСУ не устраивать провокации, высказался и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он рассказал, что получил эти данные из своих источников и назвал их "очень надёжными". Также министр считает правдой то, что Госдеп дал указание всем свои заграничным представительствам никак не комментировать ситуацию с ЧВК "Вагнер", чтобы никто не мог связать её с действиями США.
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