США во время мятежа выдали тайный страх перед "сокрушительным поражением" России на Украине

Американцы хотят поражения России в конфликте на Украине, однако оно должно быть не настолько фатальным, чтобы российская сторона решила использовать ядерный потенциал. Таким видением ситуации поделился политолог Павел Салин, комментируя информацию от CNN о том, что в США знали о мятеже заранее и просили Украину во время него не наносить удары по территории РФ.

"Это похоже на правду, потому США, с одной стороны, поддерживают Украину, а с другой — избегают резкого изменения ситуации, опасаясь непредсказуемых действий со стороны России. Однако случившееся [мятеж ЧВК "Вагнер"] выдало истинные цели Америки — сделать так, чтобы российская сторона потерпела поражение, но и чтобы оно не было настолько сокрушительным, чтобы прибегнуть к ядерному аргументу", — объяснил Салин в беседе с радио "Комсомольская правда".