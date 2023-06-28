В Госдуму внесли проект заявления, осуждающего оскорбление мусульман в Швеции
В палату Госдумы внесён проект заявления, в котором осуждаются действия властей Швеции, позволивших сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-байрам. Документ был размещён в базе данных нижней палаты парламента.
В нём говорится, что такие действия создают предпосылки для экстремистских проявлений, грубо нарушают цели и принципы Устава ООН.
Напомним, 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжёг Коран. Разрешение на проведение акции именно ему ранее дала шведская полиция. Акция длилась около получаса. Её осудил глава МИД Турции, также в стороне не остались и российские политики, в частности, на эту тему высказалась Ольга Ковитиди, сенатор и член Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Насчёт оскорбления чувств мусульман во время священного для них праздника высказался и президент РФ Владимир Путин, которому сегодня в Дагестане подарили Коран.
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