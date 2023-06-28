Путин был уверен, что россияне поддержат действия властей 24 июня

Президент России Владимир Путин был уверен, что все россияне поддержат действия властей во время вооружённого мятежа. Сегодня, 28 июня, глава государства посетил Дагестан.

Глава республики Сергей Меликов в свою очередь подчеркнул, что в регионе "нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации".