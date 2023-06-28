Путин был уверен, что россияне поддержат действия властей 24 июня
Президент России Владимир Путин был уверен, что все россияне поддержат действия властей во время вооружённого мятежа. Сегодня, 28 июня, глава государства посетил Дагестан.
Глава республики Сергей Меликов в свою очередь подчеркнул, что в регионе "нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации".
"Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране", — ответил президент.
Лайф напоминает, поздно вечером в пятницу, 23 июня, бойцы ЧВК "Вагнер" организовали вооружённый мятеж на территории России. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. На следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер", и тот согласился остановить движение бойцов по территории РФ.