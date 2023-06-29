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29 июня, 08:56

Врач объяснила, почему сейчас снова популярны "простые советские" капельницы и кому они подойдут

Врач Сокол: При IV-терапии побочные реакции со стороны ЖКТ наблюдаются редко

Внутривенная терапия знакома нашим мамам, бабушкам из старой доброй советской медицины, и сейчас практика капельниц по-прежнему распространена в дневных стационарах. Сегодня эта методика становится всё более популярной, так как среди пациентов растёт тренд на превенцию, антиэйдж и системный подход. О том, что такое витаминные капельницы и кому они подходят, Лайфу рассказала заведующая отделением дневного стационара, терапевт, гастроэнтеролог семейной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Часовой Анна Сокол.

"Большинство из нас и наших пациентов живут в условиях дефицитарных состояний (дефицит белка, витамина D, железа, витаминов и микроэлементов). Далеко не всегда у наших пациентов есть возможность и желание восполнять дефициты перорально. Это долго, медленно и в ряде случаев малоэффективно. IV-терапия (сокращение от английского intravenous therapy — "внутривенная терапия") — один из самых современных, действенных и безопасных способов восполнения нехватки в организме микронутриентов — витаминов и минералов", — объяснила собеседница Лайфа.

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Врач рассказала, в каких случаях показана IV-терапия:

  • коррекция выявленного дефицита витаминов, минералов, микроэлементов;
  • помощь организму при восстановлении после инфекционных заболеваний (например, для лечения постковидного синдрома, после гриппа, ангины и других вирусных и/или бактериальных инфекций);
  • дополнительная поддержка при различных хронических заболеваниях;
  • состояние стресса и хронической усталости;
  • поддержка при интоксикации (после употребления алкогольных напитков или отравления);
  • восстановление после операций или процедур, в том числе косметологических;
  • в рамках заботы о красоте и молодости (так называемые программы красоты).

По словам Сокол, таким способом достигается максимальная биодоступность препаратов и их высокое поглощение тканями и клетками: доставка нужных веществ происходит напрямую, непосредственно в кровоток, поэтому и эффект вы получаете более быстрый и заметный. При этом при IV-терапии гораздо реже наблюдаются нежелательные реакции со стороны ЖКТ.

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Причём Сокол призвала не вестись на "модные" капельницы с красивыми названиями вроде "Золушка", "Стальные нервы", "После вечеринки", поскольку в вопросе внутривенной терапии важен системный подход к пациенту и часто шаблонные решения не подходят. Также очень важно найти грамотного врача.

"Без системного подхода к человеку, который обратился для проведения IV-терапии, нельзя и даже опасно начинать курс... Ещё один очень важный момент: в настоящее время многие зарубежные препараты, применяемые в IV-практике, недоступны на территории РФ и какие-то специалисты пытаются создать аналоги самостоятельно. Кто-то доставляет готовые коктейли курьерами, знакомыми, в общем, как угодно, и не всегда соблюдены условия транспортировки и хранения лекарственных средств", — предупредила терапевт.

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При этом ранее терапевт Елена Игнатикова рассказывала, что при дефиците витаминов и минералов одноразовое вливание посредством капельницы не сыграет значимой роли.

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
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