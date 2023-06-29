Корсет и кожа: Седокова открыла в себе новый фетиш и показалась в образе сексуальной БДСМ-госпожи
Поп-певица и дизайнер одежды Анна Седокова ещё недавно грозилась уйти от своего мужчины, всячески выставляя в соцсети свои прелести и сексуальные образы. Они помирились, но привычка фоткаться голышом, видимо, осталась.
Казалось бы, мы все ещё недавно следили за очередной драмой в семье Анны — Седокова поссорилась со своим супругом Янисом Тиммой. Чтобы проучить провинившегося мужчину, сексуальная артистка всячески намекала ему, что тот может потерять, если не будет хорошо себя вести. Седокова появлялась в самых обтягивающих и горячих образах, заставляя мужчин-подписчиков капать слюной на её фото от желания.
Певица Анна Седокова превратилась в БДСМ-госпожу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
Потом Анна и Янис помирились и устроили брачные игры на одном из видео в профиле Анны, чуть ли не начиная заниматься любовью "при всех". И вот сейчас — вроде уже счастливая из-за гармонии в семейной жизни — Анна продолжает публиковать горячий контент. На этот раз представ в образе БДСМ-госпожи. Видимо, понравилось доминировать над мужем, заставляя того играть по её правилам.
Полуголая Седокова показалась в кожаном корсете. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
Кожаный корсет, стринги и ботфорты на шнуровке по бедро — получился сексуальный и немного распутный образ. Но и суть видео, в котором Анна так показалась, немного о другом. Мол, в каждой девушке есть два настроения: скромницы и... сексуальной оторвы. Согласимся лишь с тем, что скрывать такую шикарную фигуру грешно. Но вот позволять любоваться кому-то ещё, кроме мужа, — уже дело только Анны Седоковой.
VK / officialannasedokova, фотограф: © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olllyvento