Как звёзды просят их похоронить: примеры, которые шокируют даже бывалых ритуальщиков

У звёзд всё не как у простых людей: и сама жизнь, и её финал. Многие музыканты, писатели и артисты завещают похоронить их максимально необычным образом. Вот лишь несколько примеров.

1. Тупак Шакур — забить прах в сигарету

Тупак Шакур завещал скурить его прах друзьям. Фото © ТАСС / Walik Goshorn via www.imago-images.de

И выкурить её. Этой чести удостоились друзья рэпера.Тупак умер в 1996 году — его застрелили в Лас-Вегасе. Сразу после похорон пошли слухи, что прах музыканта скрутили в сигарету. В 2011 году члены Outlawz подтвердили, что так оно и было.

Это были поминки на пляже. Все ели куриные крылья, пили содовую и курили прах усопшего. По словам друзей, он сам попросил об этом в песне Black Jesus.

2. Хантер Томпсон — выстрелить прахом из пушки

Хантер Томпсон просил выстрелить его прахом из пушки. Фото © Wikipedia / Cashman Photo Enterprises, Inc.

Автор культового романа "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" свёл счёты с жизнью 20 февраля 2005 года. Его похороны оплатил Джонни Депп — друг Томпсона и исполнитель главной роли в экранизации книги. Церемония прощания обошлась актёру в 3 млн долларов. А всё потому, что она была не совсем обычной.

Согласно предсмертной просьбе усопшего его тело кремировали, а пеплом выстрелили из пушки, установленной на 47-метровой башне в форме кулака, сжимающего кактус.

На похоронах присутствовали Джек Николсон, Джон Кьюсак, Билл Мюррей, Бенисио дель Торо, Шон Пенн, Джош Хартнетт, Ральф Стедман и другие звёзды первой величины.

3. Фред Бор — в банке Pringles

Создатель знаменитых чипсов Фред Бор попросил себя в них же и похоронить. Фото © Wikipedia, © Shutterstock

Человек, придумавший чипсы Pringles и их упаковку, настолько гордился этим, что завещал похоронить его прах в такой же банке.

Бор умер 4 мая 2008 года после продолжительной болезни. Сыновья кремировали его и по пути домой заехали в магазин за Pringles. Они долго решали, какой вкус выбрать, но в итоге остановились на классическом.

4. Люк Перри — в костюме из грибов

Люка Перри похоронили в костюме из грибов. Фото © ТАСС / АР / Willy Sanjuan

Актёр, который прославился ролью в молодёжном сериале "Беверли-Хиллз, 90210", умер 4 марта 2019 года от обширного инфаркта. Позже его дочь Софи рассказала, что последним желанием отца стало погребение в костюме из грибов.

Такие одеяния для усопших изготавливают ритуальные конторы, которые продвигают экологическую повестку. Первой информацию о них нашла Софи. Когда дочь показала их отцу, тот загорелся этой идеей настолько, что попросил похоронить его именно так. Семья выполнила просьбу Перри.

5. Элизабет Тейлор — опоздать на собственные похороны

Элизабет Тейлор и опоздания на похороны. Фото © Wikipedia / MGM

Королева Голливуда умерла 23 марта 2011 года. Её похороны начались на 15 минут позже назначенного времени — точно в соответствии с предсмертной просьбой актрисы.