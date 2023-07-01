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1 июля, 11:29

Кудрявцева разнесла Хаматову за поддержку сноса памятника советским воинам в Риге

<p>Лера Кудрявцева и Чулпан Хаматова. Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Михаил Терещенко</p>

Лера Кудрявцева и Чулпан Хаматова. Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Михаил Терещенко

Российская телеведущая Лера Кудрявцева весьма жёстко оценила заявление актрисы Чулпан Хаматовой, которая поддержала снос памятника советским воинам-освободителям в Риге. В телеграм-канале звезда опубликовала несколько сообщений с критикой позиции артистки, покинувшей Россию.

"Посмотрела этот отрывок интервью. Сижу и просто 10 минут пялюсь в экран. Мне же всё это не послышалось?.. Поскольку я запретила себе материться, меня затошнило… Она что несёт! "Бессмертный полк" — бездушный. Победу присвоили. И Пушкин — она не знает, является ли он угрозой нацбезопасности Латвии", — написала Кудрявцева.

Ранее Хаматова в ходе беседы на латвийском радиоканале заявила, что снесённый в Риге монумент якобы был присвоен российскими властями. В то же время актриса не смогла высказаться по поводу сноса памятника поэту Александру Пушкину в столице Латвии. Хаматова призналась, что не понимает, почему монумент мог представлять угрозу национальной безопасности республики.

Многострадальный памятник Пушкину снесли в центре Риги

Многострадальный памятник Пушкину снесли в центре Риги

Как сообщал Лайф, 23 августа 2022 года в столице Латвии начался демонтаж памятника освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в рижском парке Победы. Во время митинга против сноса мемориала было задержано 14 протестующих противников сноса памятника освободителям. 25 августа монумент снесли окончательно.

Иван Косицын
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