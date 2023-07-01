Кудрявцева разнесла Хаматову за поддержку сноса памятника советским воинам в Риге

Российская телеведущая Лера Кудрявцева весьма жёстко оценила заявление актрисы Чулпан Хаматовой, которая поддержала снос памятника советским воинам-освободителям в Риге. В телеграм-канале звезда опубликовала несколько сообщений с критикой позиции артистки, покинувшей Россию.

"Посмотрела этот отрывок интервью. Сижу и просто 10 минут пялюсь в экран. Мне же всё это не послышалось?.. Поскольку я запретила себе материться, меня затошнило… Она что несёт! "Бессмертный полк" — бездушный. Победу присвоили. И Пушкин — она не знает, является ли он угрозой нацбезопасности Латвии", — написала Кудрявцева.