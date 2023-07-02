Число задержанных в ходе беспорядков минувшей ночью во Франции перевалило за 700

Число задержанных в ходе беспорядков во Франции перевалило за 700, сообщили в МВД страны. На данный момент речь идёт о 719 протестующих.

Ранее сообщалось о 486 задержанных. У многих из них нашли предметы, которые могли быть использованы в качестве оружия.