Регион

Уведомления отключены

2 июля, 09:23

Число задержанных в ходе беспорядков минувшей ночью во Франции перевалило за 700

Число задержанных в ходе беспорядков во Франции перевалило за 700, сообщили в МВД страны. На данный момент речь идёт о 719 протестующих.

Ранее сообщалось о 486 задержанных. У многих из них нашли предметы, которые могли быть использованы в качестве оружия.

Во Франции призвали отключить социальные сети во время беспорядков

Во Франции призвали отключить социальные сети во время беспорядков

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули во Франции после убийства полицейским подростка алжирского происхождения, который, как утверждается, отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Протестующие жгут машины, нападают на полицейские участки, а мэр города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн сообщил о нападении на свой дом. Тем временем погибшего подростка уже похоронили.

Обложка ©

Getty Images / Abdulmonam Eassa

Матвей Константинов
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров