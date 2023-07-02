Число задержанных в ходе беспорядков минувшей ночью во Франции перевалило за 700
Число задержанных в ходе беспорядков во Франции перевалило за 700, сообщили в МВД страны. На данный момент речь идёт о 719 протестующих.
Ранее сообщалось о 486 задержанных. У многих из них нашли предметы, которые могли быть использованы в качестве оружия.
Напомним, массовые беспорядки вспыхнули во Франции после убийства полицейским подростка алжирского происхождения, который, как утверждается, отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Протестующие жгут машины, нападают на полицейские участки, а мэр города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн сообщил о нападении на свой дом. Тем временем погибшего подростка уже похоронили.
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