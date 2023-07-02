Регион

Уведомления отключены

2 июля, 09:27

Швейцарцы "вдохновились" протестами во Франции и вышли на улицы Лозанны

В Швейцарии после ночных беспорядков задержали семь человек

В швейцарском городе Лозанна полиция задержала семерых человек, шестеро из которых оказались несовершеннолетними, после устроенных ими ночных беспорядков. Об этом пишет 20Minutes со ссылкой на правоохранительные органы. Очевидцы публикуют в Сети видео.

Протесты в Лозанне. Видео © Twitter / Sjw_Baro / TGRTimes

"Речь идёт о трёх девочках португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчиках грузинского и сербского происхождения, а также швейцарце, им от 15 до 17 лет. Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец", — пишет газета.

Всего в погромах участвовали по меньшей мере 100 человек. Утверждается, что на участие в беспорядках их вдохновили происходящие во Франции события. По данным издания, протестующие разносили магазины и нападали на правоохранителей — чаще всего в них прилетали камни, однако был замечен и один коктейль Молотова.

Число задержанных в ходе беспорядков минувшей ночью во Франции перевалило за 700

Число задержанных в ходе беспорядков минувшей ночью во Франции перевалило за 700

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули во Франции после убийства полицейским подростка алжирского происхождения, который, как утверждается, отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Протестующие жгут машины, нападают на полицейские участки, а мэр города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн сообщил о нападении на свой дом. Тем временем погибшего подростка уже похоронили.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Франция
  • швейцария
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров