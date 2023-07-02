Швейцарцы "вдохновились" протестами во Франции и вышли на улицы Лозанны
В Швейцарии после ночных беспорядков задержали семь человек
В швейцарском городе Лозанна полиция задержала семерых человек, шестеро из которых оказались несовершеннолетними, после устроенных ими ночных беспорядков. Об этом пишет 20Minutes со ссылкой на правоохранительные органы. Очевидцы публикуют в Сети видео.
"Речь идёт о трёх девочках португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчиках грузинского и сербского происхождения, а также швейцарце, им от 15 до 17 лет. Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец", — пишет газета.
Всего в погромах участвовали по меньшей мере 100 человек. Утверждается, что на участие в беспорядках их вдохновили происходящие во Франции события. По данным издания, протестующие разносили магазины и нападали на правоохранителей — чаще всего в них прилетали камни, однако был замечен и один коктейль Молотова.
Напомним, массовые беспорядки вспыхнули во Франции после убийства полицейским подростка алжирского происхождения, который, как утверждается, отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Протестующие жгут машины, нападают на полицейские участки, а мэр города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн сообщил о нападении на свой дом. Тем временем погибшего подростка уже похоронили.
ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA