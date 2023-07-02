Швейцарцы "вдохновились" протестами во Франции и вышли на улицы Лозанны

В швейцарском городе Лозанна полиция задержала семерых человек, шестеро из которых оказались несовершеннолетними, после устроенных ими ночных беспорядков. Об этом пишет 20Minutes со ссылкой на правоохранительные органы. Очевидцы публикуют в Сети видео.

Протесты в Лозанне. Видео © Twitter / Sjw_Baro / TGRTimes

"Речь идёт о трёх девочках португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчиках грузинского и сербского происхождения, а также швейцарце, им от 15 до 17 лет. Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец", — пишет газета.