4 имени мужчин, для кого июль 2023-го обернётся настоящим кошмаром

Здорово, если ваш знак зодиака оказался среди счастливчиков, и грустно, если нет. Однако не всегда астрология может гарантировать правдивость своих обещаний, ведь есть множество нюансов. Среди которых и имя человека. Сегодня расскажем про мужчин, которым июль 2023 года принесёт много не только приятного, но и трудностей. А вы оказались в топ-листе бедолаг?

Мужчина по имени Иосиф

Мужчины с какими именами столкнутся с трудностями в июле 2023 года. Фото © Shutterstock

Казалось бы, всё у мужчины с именем Иосиф шло хорошо. Возможно, в первый месяц лето подарило новые возможности и удачу в любовных делах. Вот только вряд ли повезёт так во второй раз. Носителю имени Иосиф в июле 2023 года необходимо тщательно следить за своими деньгами и имуществом. Возможны как физические кражи (пропадут вдруг телефон, кошелёк или барсетка), так и судебные разбирательства. Также Иосифу нужно присматриваться к женщинам, которые оказываются у него в квартире: проверять, не уменьшилось ли после визита красавиц ценных вещей.

Аркадий

С работой и достатком во втором месяце лета у Аркадия всё в порядке. Возможно, произойдёт повышение по службе или крупный успех в бизнесе. А вот в делах амурных полный крах. Очень вероятно, что именно в июле 2023 года Аркадий потеряет возлюбленную. Может случиться как измена со стороны девушки, так и откровенно глупый поступок самого мужчины, что простить дама сердца не сможет. Поэтому уже сегодня стоит поговорить с половинкой и выяснить, не скрывает ли она чего.

Мужчина Евгений

Обладателю мужского имени Евгений придётся в июле 2023 года переродиться. Словосочетание "новый я" для мужчины будет иметь прямой, а не переносный смысл. Дело в том, что обстоятельства сами сложатся таким образом, что находиться в их рамках не будет возможным. Евгению захочется полностью поменять свою жизнь, точнее, ситуации просто вынудят его это сделать. И пусть второй летний месяц окажется тяжёлым, это не значит, что белая полоса в жизни никогда больше не наступит.

Мужчина по имени Анатолий

Имена мужчин, кому в июле 2023-го точно не повезёт. Фото © Shutterstock