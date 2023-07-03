Профессор оценил, может ли крайнее истощение довести Саакашвили до смерти
Врач Березовский: Судя по последним фото, у Саакашвили выраженный дефицит массы тела
Истощённый Михаил Саакашвили участвует в судебном процессе, находясь в клинике. Фото © Mtavari
Если верить сообщениям СМИ, то экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сейчас имеет выраженный дефицит массы тела и исход для политика, тающего на глазах, может быть весьма печальным. Об этом Лайфу рассказал профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский, оценив свежие фото Саакашвили.
"Существует семь градаций индекса массы тела: от выраженного дефицита до ожирения третьей степени. Если исходить из данных СМИ, до ареста вес Саакашвили был 116 килограммов при росте 195 сантиметров. Это ожирение первой степени. Снижение массы тела до 58 килограммов, по данным СМИ, — это выраженный дефицит массы тела. Такое снижение массы тела опасно развитием иммунодефицитных состояний, не исключается наступление смерти вследствие крайнего истощения", — рассказал собеседник Лайфа.
Березовский при этом подчеркнул, что для точного прогноза необходимо знать результаты обследования, объективно поставленный клинический диагноз и наблюдать динамику.
Напомним, Михаил Саакашвили был арестован осенью 2021 года после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. На родине бывшего президента обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Находясь под стражей, Саакашвили неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, а его вес достиг критической отметки. 3 июля бывший президент Грузии предстал перед судом, шокировав всех степенью истощения.