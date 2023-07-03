Профессор оценил, может ли крайнее истощение довести Саакашвили до смерти

Если верить сообщениям СМИ, то экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сейчас имеет выраженный дефицит массы тела и исход для политика, тающего на глазах, может быть весьма печальным. Об этом Лайфу рассказал профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский, оценив свежие фото Саакашвили.

"Существует семь градаций индекса массы тела: от выраженного дефицита до ожирения третьей степени. Если исходить из данных СМИ, до ареста вес Саакашвили был 116 килограммов при росте 195 сантиметров. Это ожирение первой степени. Снижение массы тела до 58 килограммов, по данным СМИ, — это выраженный дефицит массы тела. Такое снижение массы тела опасно развитием иммунодефицитных состояний, не исключается наступление смерти вследствие крайнего истощения", — рассказал собеседник Лайфа.