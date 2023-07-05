Собянин подал документы для участия в выборах мэра Москвы с подписями мундепов

Мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком необходимые документы для регистрации его кандидатуры на выборы главы города.

Представлены подписи 115 депутатов местных органов самоуправления из 115 муниципальных образований в столице, которые заверены нотариально. Вместе с ними переданы другие необходимые документы.