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5 июля, 09:53

Собянин подал документы для участия в выборах мэра Москвы с подписями мундепов

Мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком необходимые документы для регистрации его кандидатуры на выборы главы города.

Представлены подписи 115 депутатов местных органов самоуправления из 115 муниципальных образований в столице, которые заверены нотариально. Вместе с ними переданы другие необходимые документы.

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Напомним, что Сергей Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы мэра Москвы, которые состоятся 10 сентября. Градоначальник занимает этот пост с 2010 года, он побеждал на выборах два раза — в 2013 и 2018 годах. Сам Собянин рассказал, каким результатом на выборах главы города он был бы доволен. По его словам, это тот результат, когда "москвичи будут довольны итогами".

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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