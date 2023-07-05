Собянин подал документы для участия в выборах мэра Москвы с подписями мундепов
Мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком необходимые документы для регистрации его кандидатуры на выборы главы города.
Представлены подписи 115 депутатов местных органов самоуправления из 115 муниципальных образований в столице, которые заверены нотариально. Вместе с ними переданы другие необходимые документы.
Напомним, что Сергей Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы мэра Москвы, которые состоятся 10 сентября. Градоначальник занимает этот пост с 2010 года, он побеждал на выборах два раза — в 2013 и 2018 годах. Сам Собянин рассказал, каким результатом на выборах главы города он был бы доволен. По его словам, это тот результат, когда "москвичи будут довольны итогами".
Kremlin.ru