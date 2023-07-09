День рыбака, российской почты, веры в единорогов: Какие праздники и приметы 9 июля

День рыбака

Сегодня, 9 июля 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник — День рыбака. Вот несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно во второе воскресенье июля;

В 2023 году выпадает на 9 июля;

Традиция праздновать его перешла России от СССР;

Учреждён в 1965 году указом Президиума Верховного Совета Советского Союза;

Отмечается на рыболовецких предприятиях, в портовых городах, а также рыбаками-частниками.

Этот праздник появился в СССР на фоне активного развития рыболовства. В некоторых регионах оно становилось одной из ведущих отраслей. Россия, как преемница СССР, приняла как традицию рыболовства, так и праздник — День рыбака.

Сегодня можно поздравить всех, кто соединил жизнь с этой романтической, но сложной профессией. И конечно же, тех, для кого рыбалка — это хобби, особенное состояние души, способ отдохнуть и слиться с природой. Нужно отметить, что это не единственный праздник рыболовов-любителей и профессионалов. 27 июня также отмечается Всемирный день рыболовства.

День действий против рыбной ловли в России

9 июля в России отмечается День действий против рыбной ловли. Фото © Рыбохрана

9 июля — тот уникальный случай, когда одновременно с праздником в России отмечается и его антипод, "антипраздник", — День действий против рыбной ловли. Вот что о нём известно: Отмечается, как и День рыбака, во второе воскресенье июля;

Официально не утверждён;

Отмечать этот день предложили в 2003 году участники второго Всероссийского съезда защитников прав животных в Анапе;

В этот день проводятся акции, посвящённые проблеме сохранения морских обитателей.

День действий против рыбной ловли введён зоозащитниками, чтобы иметь ещё одну возможность призвать власти страны и население ограничить вылов морских животных, как можно меньше вредить экосистемам рек, озёр, морей, океанов. Экологи подчёркивают, что бесконтрольный рыбный промысел приводит к снижению популяции многих видов, а некоторые ставит под угрозу исчезновения.

Первая акция инициаторов Дня действий против рыбной ловли была проведена ещё 20 лет назад в Новороссийске. Это был пикет в защиту морских животных. Активисты также раздавали листовки.

День российской почты

9 июля отмечается День российской почты. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Наряду с Днём рыбака на 9 июля в России выпадает ещё один профессиональный праздник — День российской почты: Также отмечается ежегодно во второе воскресенье июля;

В 2023 году выпадает на 9 июля;

Официальный профессиональный российский праздник;

Учреждён в 1994 году указом президента РФ;

Отмечают сотрудники Почты России, которых в нашей стране около 300 тысяч человек.

Поводом для учреждения в России профессионального праздника работников почты стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии. Она появилась между Москвой и Архангельском по указу Петра I. Однако история отечественной почты куда богаче: она насчитывает более тысячи лет. Её основы были заложены ещё в конце IX века. Интересно, что спустя столько веков, в 1874 году, Россия стала одним из учредителей Всемирного почтового союза.

Каждый год Почта России принимает более двух миллиардов писем и счетов, обрабатывает около 400 миллионов посылок. Платежи, которые за год проходят через компанию, исчисляются в сумме триллионами рублей, а это в том числе пенсии, переводы и так далее. Сегодня профессиональный праздник отмечают все сотрудники почтовой структуры, независимо от должности. Кроме почтальонов, это работники складов, распределительных центров, транспортной службы и не только.

Международный день уничтожения оружия

9 июля отмечается Международный день уничтожения оружия. Фото © ТАСС / EPA / Luis Torres

Отмечаемый 9 июля в России и других странах Международный день уничтожения оружия (International Gun Destruction Day) — это скорее не праздник, а часть информационной кампании. Что этот день из себя представляет: Учреждён в 2001 году по инициативе ООН;

Отмечается ежегодно 9 июля, дата не смещается;

Задуман с целью пропаганды уничтожения оружия;

К этому дню обычно приурочены соответствующие акции.

В отличие от дней, посвящённых всеобщему разоружению, сокращению арсеналов армий, этот направлен на обычных людей, в распоряжении которых есть пистолеты, ружья, а то и автоматы. В США, например, вполне легально можно владеть автоматическим оружием, и оно часто становится орудием в массовых убийствах людей.

Ещё одна цель Международного дня уничтожения оружия — борьба с его нелегальным оборотом. Даже в странах, где граждане, за редким исключением, не могут владеть огнестрельным оружием, есть подпольные рынки, где оно продаётся. И наконец, в Международный день уничтожения оружия выступают против переделки пистолетов, винтовок, ружей. Есть такая процедура, как охолощение, когда из боевого оружия делают небоевое. Однако находятся мастера, которые даже в условиях гаража затем возвращают ему способность убивать. В разных странах, в том числе в России, правоохранительные органы уничтожают много нелегального оружия, изъятого у граждан.

День веры в единорогов

9 июня — День веры в единорогов. Фото © Freepik

Ещё 9 июля 2023 года фантазёры и романтики в России и других странах отмечают такой замечательный праздник, как День веры в единорога. Это: Международный неофициальный день;

Инициатор неизвестен;

Отмечается ежегодно 9 июля, дата не смещается.

Кто придумал День веры в единорога, уже неизвестно. Интересно, что хоть в Сети и есть отсылки на иностранные источники этого праздника, на самом деле о нём пишут больше в русскоязычном сегменте Интернета. В США, например, есть свой Национальный день единорога, который отмечают 9 апреля, но суть его та же: это день веры в существование такого сказочного и красивого существа.

Нужно отметить, что единороги "живут" с людьми уже около пяти тысяч лет. Их изображения есть даже на наскальных рисунках. Единорог-лошадь затем упоминался в Древней Греции, а широкое распространение его образ получил в Европе в нашем тысячелетии. В средние века единорога описывали как дикое лесное существо, символ чистоты и изящества. Его рогу приписывали свойство делать из любой воды пригодную для питья, способность лечить болезни. В современной популярной культуре единорог продолжает занимать видное место. Верить или нет в существование этого прекрасного существа, каждый решает сам. Но почему бы не добавить немного волшебства в нашу жизнь, тем более в сегодняшний праздник?

Именинники 9 июля

9 июля именины у заслуженного артиста Российской Федерации Дениса Майданова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 9 июля 2023 года, именины у обладателей следующих имён: Православные: Давид; Дионисий (Денис);

Иван;

Тихон;

Павел. Католические: Вероника;

Зенон.

Приметы 9 июля

Давид-земляничник

В воскресенье, 9 июля 2023 года, православная церковь чествует Давида Солунского. Этот греческий святой, почитаемый в лике преподобных, жил в четвёртом-пятом веках. Он принял постриг в монастыре, после чего отправился в город Салоники и поселился в шалаше под миндалевым деревом. Там он прожил около 70 лет в аскетизме. Как утверждается, он безболезненно мог брать в руки горящие угли, почитался как чудотворец.

А по народному календарю 9 июля Давид-земляничник. Эта ягода к середине июля уже везде поспевала. На Давида к ней относились трепетно. Боясь вызывать его гнев, ягоду не выбрасывали, если даже попадалась неспелая. А ещё в этот день было принято не ругаться, не предаваться пьянству. Люди боялись, что иначе в их дом придут невзгоды.

Приметы на Давида-земляничника