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5 июля, 13:26
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Сбила мать и ребёнка: Москвичке Украинской вынесли приговор за смертельное ДТП под наркотиками

Москвичку Украинскую осудили на 9 лет за ДТП под наркотиками, где погибли мать и ребёнок

<p>Виновница аварии Наталья Украинская. Фото из соцсетей </p>

Виновница аварии Наталья Украинская. Фото из соцсетей

Тушинский суд Москвы вынес приговор 38-летней Наталье Украинской за ДТП со смертельным исходом на северо-западе столицы в ноябре 2022 года. Она не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где проходила мать с двумя маленькими детьми. Женщина погибла сразу, одного из её детей спасти не удалось. Позже стало известно, что экспертиза выявила наркотики в крови водительницы КИА.

Автоледи признали виновной и приговорили к девяти годам лишения свободы.

  • Виновница аварии на рулём КИА вылетела на тротуар, где проходила мать с двумя маленькими детьми. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Виновница аварии на рулём КИА вылетела на тротуар, где проходила мать с двумя маленькими детьми. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • В результате аварии погибли мать и ребёнок. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    В результате аварии погибли мать и ребёнок. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Виновница ДТП находилась под наркотиками. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Виновница ДТП находилась под наркотиками. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Виновница аварии на рулём КИА вылетела на тротуар, где проходила мать с двумя маленькими детьми. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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"С учётом позиции государственного обвинителя Прокуратуры Северо-Западного административного округа Тушинский районный суд Москвы приговорил Украинскую к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на два года 10 месяцев", сообщили в столичной прокуратуре.

Женщина, насмерть сбившая мать с ребёнком в Москве, не связывалась с убитым горем вдовцом

Женщина, насмерть сбившая мать с ребёнком в Москве, не связывалась с убитым горем вдовцом

Напомним, страшное ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 ноября. Водитель КИА, находясь в состоянии наркотического опьянения, вылетел на тротуар, лишив жизни мать и четырёхлетнего ребёнка. Убитый горем муж погибшей Имран Насардинов признавался в интервью Лайфу, что не хочет, чтобы Наталью надолго упекли за решётку. По его мнению, на свободе от неё было бы больше пользы, если бы виновная работала и оплачивала нужды его пострадавшей дочери.

Марина Калегина
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