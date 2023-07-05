Сбила мать и ребёнка: Москвичке Украинской вынесли приговор за смертельное ДТП под наркотиками
Москвичку Украинскую осудили на 9 лет за ДТП под наркотиками, где погибли мать и ребёнок
Виновница аварии Наталья Украинская. Фото из соцсетей
Тушинский суд Москвы вынес приговор 38-летней Наталье Украинской за ДТП со смертельным исходом на северо-западе столицы в ноябре 2022 года. Она не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где проходила мать с двумя маленькими детьми. Женщина погибла сразу, одного из её детей спасти не удалось. Позже стало известно, что экспертиза выявила наркотики в крови водительницы КИА.
Автоледи признали виновной и приговорили к девяти годам лишения свободы.
"С учётом позиции государственного обвинителя Прокуратуры Северо-Западного административного округа Тушинский районный суд Москвы приговорил Украинскую к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на два года 10 месяцев", — сообщили в столичной прокуратуре.
Напомним, страшное ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 ноября. Водитель КИА, находясь в состоянии наркотического опьянения, вылетел на тротуар, лишив жизни мать и четырёхлетнего ребёнка. Убитый горем муж погибшей Имран Насардинов признавался в интервью Лайфу, что не хочет, чтобы Наталью надолго упекли за решётку. По его мнению, на свободе от неё было бы больше пользы, если бы виновная работала и оплачивала нужды его пострадавшей дочери.