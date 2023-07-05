Сбила мать и ребёнка: Москвичке Украинской вынесли приговор за смертельное ДТП под наркотиками

Тушинский суд Москвы вынес приговор 38-летней Наталье Украинской за ДТП со смертельным исходом на северо-западе столицы в ноябре 2022 года. Она не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где проходила мать с двумя маленькими детьми. Женщина погибла сразу, одного из её детей спасти не удалось. Позже стало известно, что экспертиза выявила наркотики в крови водительницы КИА.