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5 июля, 14:33

На могиле Горбачёва и его жены появилось совместное надгробие

На могиле первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва и его жены появилось совместное надгробие, сообщил руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко.

"Это было решение семьи, наследников. Они, пока жива была Раиса Максимовна, были вместе всегда, и, по-моему, решение абсолютно очевидное", — приводит РИА "Новости" его слова.

По словам представителя фонда, установка дополнительного памятника не планируется. Сейчас там — скульптура скорбящей девушки, которую установили на могиле Раисы Горбачёвой ещё в то время, когда её супруг был жив.

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Лайф напоминает, что 30 августа 2022 года Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Почтить память президента СССР прибыли и зарубежные политики — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр. Жена Горбачёва Раиса умерла же гораздо раньше — 20 сентября 1999 года.

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Агентство городских новостей "Москва"

Наталья Исакова
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