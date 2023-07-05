На могиле Горбачёва и его жены появилось совместное надгробие

На могиле первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва и его жены появилось совместное надгробие, сообщил руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко.

"Это было решение семьи, наследников. Они, пока жива была Раиса Максимовна, были вместе всегда, и, по-моему, решение абсолютно очевидное", — приводит РИА "Новости" его слова.