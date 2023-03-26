Экс-разведчик рассказал, какие тревожные данные о США игнорировал Горбачёв
Экс-разведчик Безруков: Горбачёв игнорировал информацию об агентах США в руководстве СССР
Единственный президент СССР Михаил Горбачёв в конце 1980-х не обращал внимания на поступавшие тревожные данные о наличии в советском руководстве агентов влияния из США. Об этом заявил бывший разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки РФ в отставке профессор МГИМО Андрей Безруков.
"Когда Горбачёвым начиная с 1987 года принимались решения по выстраиванию всей нашей внешней политики, информация о намерениях американцев о том, как они будут это всё выстраивать, о наличии внутренних проводников американской политики в руководстве России докладывалась, естественно", — отметил он в ходе выступления на научно-популярном фестивале "Цифровая история".
По словам Безрукова, эти сведения Горбачёв игнорировал и принимал достаточно волюнтаристские решения. Экс-разведчик также напомнил, что к тому времени властные структуры СССР деградировали настолько, что не сумели организовать эффективную защиту против горбачёвского меньшинства в коммунистической партии.
Лайф напоминает, что 30 августа 2022 года Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с ним прошло в Доме союзов. Почтить память президента СССР прибыли и зарубежные политики — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр.
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