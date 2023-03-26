Экс-разведчик рассказал, какие тревожные данные о США игнорировал Горбачёв

Единственный президент СССР Михаил Горбачёв в конце 1980-х не обращал внимания на поступавшие тревожные данные о наличии в советском руководстве агентов влияния из США. Об этом заявил бывший разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки РФ в отставке профессор МГИМО Андрей Безруков.

"Когда Горбачёвым начиная с 1987 года принимались решения по выстраиванию всей нашей внешней политики, информация о намерениях американцев о том, как они будут это всё выстраивать, о наличии внутренних проводников американской политики в руководстве России докладывалась, естественно", — отметил он в ходе выступления на научно-популярном фестивале "Цифровая история".