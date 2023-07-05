"Оценки британского адмирала Радакина обескураживают вселенским масштабом вранья. Логика и цели пропагандистских заявлений адмирала Радакина в британском парламенте очевидны — выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, месяц назад, 4 июня, ВСУ начали "контрнаступление", которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для украинских войск огромными потерями и отсутствием продвижения. 5 июля в ДНР сообщили, что в преддверии саммита НАТО ВСУ снова пошли в контрнаступление — и это уже "третья волна" безуспешных попыток. Однако эксперты считают, что её ждёт судьба первых двух.