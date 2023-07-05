МО: Британский адмирал завысил потери ВС РФ, чтобы выбить деньги на вооружения
Начальник штаба обороны Вооружённых сил Великобритании адмирал Энтони Радакин завысил потери российской бронетехники, чтобы выбить деньги на закупку современного вооружения взамен поставляемой Киеву устаревшей техники. Об этом сообщили в Минобороны России, комментируя данные Радакина, опубликованные газетой Financial Times.
"Оценки британского адмирала Радакина обескураживают вселенским масштабом вранья. Логика и цели пропагандистских заявлений адмирала Радакина в британском парламенте очевидны — выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину", — говорится в сообщении ведомства.
Там подчеркнули, что Лондону остаётся только "фантазировать об утрате боеспособности Российской армии" на фоне отсутствия результатов украинского контрнаступления.
Напомним, месяц назад, 4 июня, ВСУ начали "контрнаступление", которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для украинских войск огромными потерями и отсутствием продвижения. 5 июля в ДНР сообщили, что в преддверии саммита НАТО ВСУ снова пошли в контрнаступление — и это уже "третья волна" безуспешных попыток. Однако эксперты считают, что её ждёт судьба первых двух.
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