Врач в День кардиолога назвал симптомы – предвестники инфаркта

6 июля отмечается Всемирный день кардиолога — специалиста, который спасает жизни людей, страдающих от заболеваний сердца и сосудов. К сожалению, в последние годы эти недуги сильно "помолодели". Основные причины — неправильный образ жизни, плохие привычки, позднее обращение к врачу. Как сохранить здоровье сердца, Лайфу рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Вячеслав Колиев.

"Самое важное для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — это поддерживать активный образ жизни. Это не значит, что нужно бегать марафоны или поднимать тяжести. Достаточно ежедневно делать утреннюю зарядку, ходить пешком или ездить на велосипеде, выбирать лестницу вместо лифта, заниматься любимым видом спорта или фитнеса. Главное — не сидеть на диване и не лежать в постели", — говорит врач.

Дело в том, что физическая активность помогает укреплять сердечную мышцу, улучшать кровообращение, снижать артериальное давление и холестерин, контролировать вес и стресс.

Кроме того, нужно следить за своим питанием. Кардиолог советует избегать фастфуда, полуфабрикатов, жирной и солёной пищи, которая способствует образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов и ухудшает их эластичность. Всё вредное стоит заменить на свежие фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, морепродукты, орехи и растительные масла, которые содержат много клетчатки, антиоксидантов и полезных жиров и защищают сердце от повреждений.

От алкоголя и курения тоже стоит отказаться или сократить потребление до минимума. Дело в том, что никотин сужает сосуды и повышает давление, а также способствует тромбообразованию. Алкоголь увеличивает нагрузку на сердце, нарушает его ритм и проводимость, вызывает воспаление и дистрофию сердечной мышцы.

Однако иногда заболевания сердца могут развиваться бессимптомно — и даже у тех, кто ведёт здоровый образ жизни. Поэтому кардиолог Колиев напомнил симптомы, которые могут быть предвестниками инфаркта — одного из самых опасных осложнений ишемической болезни сердца. При их появлении нужно срочно обратиться к врачу.

Предвестниками инфаркта могут быть: Боль в груди при физической или эмоциональной нагрузке, которая проходит после отдыха или приёма нитроглицерина. Боль может быть давящей, сжимающей или жгучей, распространяться на левую руку, плечо, шею, челюсть или спину.

Одышка при минимальной нагрузке или в покое, которая не связана с другими причинами, такими как астма, бронхит, анемия и т.д.

Снижение переносимости обычных физических нагрузок, появление утомляемости, слабости, головокружения, тошноты, потливости без видимых на то причин.

Нарушения ритма сердца в виде экстрасистолии (выбросов), тахикардии (ускорения), брадикардии (замедления), фибрилляции предсердий (мерцания) и т.д.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний врач советует регулярно обследоваться у кардиолога. Лучше проходить диспансеризацию хотя бы раз в год.