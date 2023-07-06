Регион

Уведомления отключены

6 июля, 13:28

Кириенко посетил Запорожскую АЭС

<p>Кириенко и Балицкий осматривают территорию Запорожской АЭС. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/znppofficial" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЗАЭС. Официально</a></p>

Кириенко и Балицкий осматривают территорию Запорожской АЭС. Фото © Telegram / ЗАЭС. Официально

Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале станции в четверг, 6 июля. Кириенко сопровождал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Убедились, что станция работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности нет", — говорится в аккаунте ЗАЭС.

Кроме того, Кириенко и Балицкий посетили объекты социальной инфраструктуры города Энергодара — школу № 5 и Школу бокса, где активно идут ремонтно-восстановительные работы.

На снимках с американских спутников не нашли взрывных устройств на крыше ЗАЭС

На снимках с американских спутников не нашли взрывных устройств на крыше ЗАЭС

Ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа получил сведения о том, что в ночь с 4 на 5 июля Киев был намерен атаковать станцию с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Европейские лидеры после этого убедили Зеленского "не совершать непоправимое". Ночь прошла спокойно, но Песков считает, что угроза диверсии со стороны Киева всё ещё велика.

Марина Калегина
  • Новости
  • Сергей Кириенко
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров