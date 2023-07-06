Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Кириенко и Балицкий осматривают территорию Запорожской АЭС. Фото © Telegram / ЗАЭС. Официально
Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале станции в четверг, 6 июля. Кириенко сопровождал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Убедились, что станция работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности нет", — говорится в аккаунте ЗАЭС.
Кроме того, Кириенко и Балицкий посетили объекты социальной инфраструктуры города Энергодара — школу № 5 и Школу бокса, где активно идут ремонтно-восстановительные работы.
Ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа получил сведения о том, что в ночь с 4 на 5 июля Киев был намерен атаковать станцию с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Европейские лидеры после этого убедили Зеленского "не совершать непоправимое". Ночь прошла спокойно, но Песков считает, что угроза диверсии со стороны Киева всё ещё велика.