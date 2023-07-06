Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале станции в четверг, 6 июля. Кириенко сопровождал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Убедились, что станция работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности нет", — говорится в аккаунте ЗАЭС.