Жест Байдена во время выступления в Южной Каролине шокировал присутствующих

Американский лидер Джо Байден в очередной раз отличился своим неоднозначным поведением. Во время выступления в Южной Каролине он внезапно прервал речь и начал пинать трибуну, чем ошарашил присутствующих. Видео с места появилось в Сети.

Байден прервал выступление в Южной Каролине и начал пинать трибуну. Видео © Twitter / RNC Research

На кадрах видно, как американский президент выступает с речью перед присутствующими, но внезапно прерывает её и начинает пинать трибуну. Затем он проворачивает это снова, но уже повернувшись к гостям спиной. Этот жест буквально привёл в недоумение людей, о чём говорит повисшая в зале пауза.

"Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает", — пояснил Байден.