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7 июля, 00:19
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Жест Байдена во время выступления в Южной Каролине шокировал присутствующих

Байден начал бить трибуну ногами во время выступления в Южной Каролине

Американский лидер Джо Байден в очередной раз отличился своим неоднозначным поведением. Во время выступления в Южной Каролине он внезапно прервал речь и начал пинать трибуну, чем ошарашил присутствующих. Видео с места появилось в Сети.

Байден прервал выступление в Южной Каролине и начал пинать трибуну. Видео © Twitter / RNC Research

На кадрах видно, как американский президент выступает с речью перед присутствующими, но внезапно прерывает её и начинает пинать трибуну. Затем он проворачивает это снова, но уже повернувшись к гостям спиной. Этот жест буквально привёл в недоумение людей, о чём говорит повисшая в зале пауза.

"Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает", — пояснил Байден.

После неудачной попытки объяснить неоднозначное поведение Байден заявил, что станет выше ростом, если встанет на неё.

Американцы удивились странному поведению Байдена в прямом эфире

Американцы удивились странному поведению Байдена в прямом эфире

Несмотря на то что 80-летний Байден называет себя мужчиной в самом расцвете сил, многие критики сомневаются в его дееспособности. Причиной тому являются частые оплошности, которыми американский лидер шокирует публику. Совсем недавно он напугал американцев бессвязной речью во время интервью MSNBC. Во время общения с журналистами он перепутал Трампа с Обамой, призвав не дать ему выиграть выборы.

Обложка ©

Twitter / RNC Research

Оксана Попова
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