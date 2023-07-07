Жест Байдена во время выступления в Южной Каролине шокировал присутствующих
Байден начал бить трибуну ногами во время выступления в Южной Каролине
Американский лидер Джо Байден в очередной раз отличился своим неоднозначным поведением. Во время выступления в Южной Каролине он внезапно прервал речь и начал пинать трибуну, чем ошарашил присутствующих. Видео с места появилось в Сети.
Байден прервал выступление в Южной Каролине и начал пинать трибуну. Видео © Twitter / RNC Research
На кадрах видно, как американский президент выступает с речью перед присутствующими, но внезапно прерывает её и начинает пинать трибуну. Затем он проворачивает это снова, но уже повернувшись к гостям спиной. Этот жест буквально привёл в недоумение людей, о чём говорит повисшая в зале пауза.
"Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает", — пояснил Байден.
После неудачной попытки объяснить неоднозначное поведение Байден заявил, что станет выше ростом, если встанет на неё.
Несмотря на то что 80-летний Байден называет себя мужчиной в самом расцвете сил, многие критики сомневаются в его дееспособности. Причиной тому являются частые оплошности, которыми американский лидер шокирует публику. Совсем недавно он напугал американцев бессвязной речью во время интервью MSNBC. Во время общения с журналистами он перепутал Трампа с Обамой, призвав не дать ему выиграть выборы.
Twitter / RNC Research