День бортпроводника, фотографа, окончание Петрова поста: Какие праздники и приметы 12 июля Сегодня, 12 июля 2023 года, в России отмечается три профессиональных праздника — и два из них связаны с авиацией. Также в этот день один из великих праздников в православии, который является завершением Петрова поста. 11 июля, 21:01 12 июня 2023 года отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

В среду, 12 июля, в России и за рубежом свой профессиональный праздник отмечают стюардессы и стюарды. Сегодня Всемирный день бортпроводника гражданской авиации: этот праздник международный, неофициальный;

отмечается ежегодно, дата фиксированная — 12 июля;

изначально был придуман в Германии;

в авиакомпаниях сегодня чествуют своих бортпроводников.

Обязанность современного бортпроводника — обеспечивать безопасность пассажиров самолёта, обеспечивать комфорт во время полёта. У этой профессии почти вековая история. Первой стюардессой считается американка Эллен Черч (Ellen Church, 1904–1965). В свой первый полёт в качестве бортпроводника она отправилась 15 мая 1930 года по маршруту Сан-Франциско – Шайенн.

Стюардессы проходят тщательный отбор, а затем обучение, прежде чем начать работать на борту самолёта. Эту часть экипажа формируют, исходя из принципа трёх "О": образ внешний (привлекательность, опрятность, макияж, мимика), образ внутренний (доброжелательность, способность контролировать эмоции); образ профессиональный (обладание знаниями и навыками по теме профессии).

День Петра и Павла

Сегодня, 12 июля 2023 года, в России отмечается православный праздник — День Петра и Павла, который также называется День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Вот несколько фактов о нём: в этот православный праздник завершается Петров пост;

в православии по юлианскому календарю отмечается 12 июля, у католиков — 29 июня;

день памяти двух апостолов известен со времён раннего христианства;

в православии праздник относится к числу великих праздников.

В этот день верующие чтят память учеников Христа, проповедовавших христианство. Оба эти апостола приняли мученическую смерть в Риме при императоре Нероне. Пётр был ближайшим учеником Иисуса Христа. Именно он на горе Фавор наблюдал Преображение Господне, а после Воскресения Христа Пётр ревностно проповедовал его учение, за что был распят на кресте вниз головой.

Павел же стал учеником Христа уже после деятельности Спасителя на Земле. До крещения его звали Савл, он участвовал в преследованиях первых христиан. Проповедником стал после видения. Написал 14 посланий, которые включены в Новый Завет. Павел, как римский гражданин, был обезглавлен.

На День Петра и Павла завершается пост, который называется "апостольский" (исключение — когда праздник выпадает на среду или пятницу). Сам праздник в него уже не входит.

День фотографа (День святой Вероники — покровительницы фотографии)

Ганс Мемлинг, Святая Вероника. Около 1470 года. Фото © Wikipedia

В среду, 12 июля 2023 года, свой профессиональный праздник в России и других странах могут отмечать фотографы. На эту дату выпадает День святой Вероники. Вот что это за праздник: отмечается ежегодно 12 июля, дата не переносится;

посвящён христианской святой Веронике, жившей в I веке нашей эры;

она считается покровительницей фотографии и фотографов;

12 июля считается неформальным Днём фотографии;

в этот день проводятся фотопраздники, мастер-классы, конкурсы и выставки.

Святую Веронику выбрали в качестве покровительницы фотографии, так как, по преданию, именно с её именем связано появление нерукотворного изображения Иисуса Христа. Этот лик на платке называют "плат Вероники".

Согласно легенде, Вероника следовала за Иисусом, когда он, преданный и осуждённый на мученическую смерть, шёл на гору Голгофу с крестом на спине. Измождённый Иисус упал под тяжестью креста, а Вероника подбежала к нему, напоила и дала платок утереть пот с лица. Уже вернувшись домой, она обнаружила, что на ткани запечатлелся святой лик Спасителя. Впервые рассказ о святой Веронике появляется в "Деяниях Пилата", относящихся к IV или V веку.

Впрочем, есть и другая версия, почему День фотографа отмечают 12 июля. В этот день в 1854 году родился Джордж Истмен. Именно он основал теперь уже всемирно известную компанию Kodak, сделав "фотографию доступной всем". Стоит также отметить, что у фотографов есть ещё один профессиональный праздник — Всемирный день фотографии, отмечаемый 19 августа. Но всё это не мешает нам сегодня поздравить их в День святой Вероники.

День службы авиационной безопасности России

12 июля 2023 года отмечается День службы авиационной безопасности. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Ещё один профессиональный праздник в России, выпадающий на 12 июля 2023 года, — День службы авиационной безопасности. Предлагаем узнать о нём больше: отмечается ежегодно 12 июля, дата фиксированная;

праздник профессиональный, неофициальный;

приурочен ко дню создания органов авиабезопасности в СССР;

в этом году служба авиабезопасности России отмечает 50-летие;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

в этот день награждают отличившихся сотрудников.

Служба авиационной безопасности (САБ) — это органы гражданской авиации, которые отвечают за исключение различных проблем при полётах. В нашей стране она была учреждена ещё при СССР — 12 июля 1973 года, то есть ровно 50 лет назад. Тогда это было управление в составе Министерства гражданской авиации Советского Союза.

Сейчас в России за эти вопросы отвечает Управление транспортной безопасности Ространснадзора. Одна из задач работников этой структуры — исключить возможность угона самолётов, совершения других преступлений против гражданской авиации. Специалистов по авиабезопасности готовят в специальных учебных центрах при крупных аэропортах, а также в вузах и средних авиационных учебных заведениях. Чтобы устроиться на работу в службу авиабезопасности, надо пройти жёсткий отбор. Сегодня профессиональный праздник тех, кто прошёл все испытания и теперь отвечает за безопасность рейсов.

День бумажного пакета

12 июля отмечается День бумажного пакета. Фото © Freepik

Также сегодня, 12 июля 2023 года, отмечается такой международный праздник как День бумажного пакета, знают о нём и в России. Вот что это за событие: День бумажного пакета ежегодно отмечается 12 июля, дата не смещается.

Учреждён в 2018 году.

Инициаторы – европейские производители таких аксессуаров.

Цель – сделать бумажные пакеты более востребованными.

День бумажного пакета продолжает идеи, которые заложены в Международном дне без пластикового пакета, который отмечается 2 июля. В сегодняшний праздник производители призывают всех переходить именно на бумажные изделия, чтобы внести вклад в сохранение природы.

Пластиковый пакет разлагается очень долго. На это могут уйти сотни лет. А вот бумажный исчезает всего за месяц. К тому же одноразовые бумажные пакеты, которые используются в магазинах, как правило, сделаны из вторичного сырья. А значит, одним бумажным пакетом можно дважды внести вклад в сокращение объёма мусора на планете. В День бумажного пакета производители проводят экскурсии по своим предприятиям, акции с высадкой саженцев, дарят экологичную упаковку.

Именинники 12 июля

12 июля именины у российской актрисы Екатерины Климовой. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В среду, 12 июля, именины у обладателей следующих замечательных имён: Православные: Григорий

Иона

Неофит

Павел

Парфений

Пётр. Католические: Екатерина

Иван

Джон

Феликс

Вероника. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов в делах.

Приметы 12 июля

Петров день

Приметы 12 июля связаны с Днём Петра и Павла, который в народе называли Петровым днём. На Руси он был календарной границей года. Крестьяне начинали подготовку к осени, сенокосу. Традиции и обряды славян на Петров день были связаны с обычаями поклонения солнцу. Они жгли костры, встречали восход солнца. Был обычай устраивать "гулянки Петровки", водить хороводы.

Считалось, что на Петров день нельзя убираться дома, так как можно вымести счастье. Ещё не следовало ругаться и мыслить о дурном. В такой светлый день также не приветствовалось чревоугодие, употребление спиртного. А ещё под запретом были свадьбы и венчания. Считалось, что поженившиеся в этот день скоро расстанутся.

Приметы на Петров день

Дождь на Петров день — сенокос будет сырой.

Кукушка на Петров день замолчала — осень будет холодной, а зима ранней.

Пожелтела листва на берёзах — осень придёт рано.

Петров день дождливый — новогодняя ночь будет с метелями.

Жаворонок высоко летает и песни долго поёт — к ливню.

Авторы Вадим Андреев