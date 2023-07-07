Путин не планирует поездки в новые регионы в ближайшее время
Песков: В планах Путина нет поездок в новые регионы в ближайшее время
Российский лидер Владимир Путин не планирует поездки в новые регионы России в ближайшее время, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, 18 марта Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетил Мариуполь. Позже он объяснил, что этот визит был важен для того, чтобы увидеть своими глазами процесс восстановления новых регионов. Также 17 апреля Путин посетил штабы группировки "Днепр" в Херсонской области и Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Президент заявил, что лично совершил визит, чтобы не отвлекать военных.