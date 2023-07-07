Mars, Snickers, Twix и другие батончики могут пропасть с прилавков российских магазинов

Американская компания Mars — производитель сладостей Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s и кормов для животных Whiskas и Pedigree — рассматривает вариант полного ухода из России после начала проверки Прокуратуры Подмосковья на предмет финансирования ВСУ. Об этом сообщает SHOТ.

Собеседник телеграм-канала, близкий к ходу разбирательств, рассказал, что компания сейчас оценивает финансовые потери после теоретической передачи активов российскому менеджменту — а это ещё и вопрос смены фирменных товарных знаков.

В марте прошлого года компания Mars заявила, что прекратила инвестировать в бизнес на территории России, а также остановила импорт и экспорт продукции. Теперь же вопрос вышел на новый уровень. Всё зависит от того, как будет развиваться скандал.