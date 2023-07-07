Вассерман сообщил, что готовится к выписке из больницы
Депутат Госдумы и известный эрудит Анатолий Вассерман получил документы на выписку из больницы. По его словам, он чувствует себя нормально.
В беседе с телеканалом "360" депутат указал, что попал в медучреждение не по "скоропостижной причине". По его словам, он планировал пойти на обследование ранее.
"Ещё месяц назад было запланировано, что, как только найдётся окошко в расписании, меня сразу же подробно обследуют. Вот сейчас это окошко уже закрывается, и двигаюсь по следующим своим делам", — сказал он.
По словам депутата, его обследовали, поскольку у врачей были определённые подозрения. Но медики не выявили причин для его пребывания в стационаре. Вассерман добавил, что ни у кого не получается не болеть. Он указал, что болеют и умирают все, но это "не повод вообще не жить".
Ранее Лайф сообщал о том, что Анатолия Вассермана экстренно госпитализировали в состоянии средней степени тяжести 6 июля. Он обратился в московскую поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, которое держится месяц. Позже депутат подтвердил, что попал в больницу с подозрением на диабет. Осложнение произошло на фоне перелома стопы.
LIFE / Андрей Тишин