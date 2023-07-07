Вассерман сообщил, что готовится к выписке из больницы

Депутат Госдумы и известный эрудит Анатолий Вассерман получил документы на выписку из больницы. По его словам, он чувствует себя нормально.

В беседе с телеканалом "360" депутат указал, что попал в медучреждение не по "скоропостижной причине". По его словам, он планировал пойти на обследование ранее.

"Ещё месяц назад было запланировано, что, как только найдётся окошко в расписании, меня сразу же подробно обследуют. Вот сейчас это окошко уже закрывается, и двигаюсь по следующим своим делам", — сказал он.