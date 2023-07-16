День металлурга, вкусной еды, Маков день: Праздники и приметы 16 июля В воскресенье, 16 июля 2023 года, в России отмечают свой профессиональный праздник представители очень суровой профессии – те, кому подвластен металл. А в детских лагерях в этот день чествуют повелителя морской пучины, что сопровождается масштабным весельем. 15 июля, 21:01 16 июля 2024 года отмечается День металлурга. Фото © URA.RU / TASS Вова Жабриков

День металлурга

Сегодня, 16 июля, в России отмечается такой профессиональный праздник как День металлурга. Вот несколько фактов о нём: Был учреждён в 1957 году Президиумом Верховного Совета СССР;

От Советского Союза этот праздник унаследовали Россия и ряд бывших республик СССР;

Отмечается ежегодно в третье воскресенье июля;

В этом году выпадает на 16 июля;

Масштабно отмечается в городах, где есть металлургические предприятия.

Металлургия – очень большая отрасль, где трудятся представители множества профессий. Так, сегодня свой профессиональный праздник отмечают сталевары, доменщики, прокатчики, литейщики, кузнецы, работники горнорудных предприятий. Всех вместе их в нашей стране сотни тысяч человек. Обычно в День металлурга проводятся празднования в городах, связанных с металлургией. В России это в том числе Челябинск, Нижний Тагил, Донецк, Старый Оскол, Липецк, Новокузнецк и другие.

Сейчас металлургия – очень технологичная отрасль, но зародилась она, когда у наших предков ещё не было мощных машин и обширных знаний о земных недрах. Ещё примерно в девятом тысячелетии до нашей эры люди имели представления о свойствах золота, меди, метеоритного железа. Затем была освоена холодная ковка, а к Бронзовому веку – и создание сплавов. Сегодня, спустят тысячи лет прогресса, мы чествуем покорителей металлов – представителей суровых профессий, отмечающих 16 июля День металлурга.

Всемирный день змеи

16 июля отмечаетс Международный день змеи. Фото © Агентство "Москва"

Также в воскресенье, 16 июля, мы в России можем отметить такой праздник как Всемирный день змеи: Дата у него фиксированная, каждый год это 16 июля;

Праздник международный, официально не признанный;

Инициаторами были зоозащитники;

Цель – привлечь внимание к уязвимости змей, к риску исчезновения многих видов.

Строго говоря, это не совсем праздник, ведь Всемирный день змеи был учреждён по невесёлому поводу: в мире около 3,5 тысяч видов змей, и сотни их них находятся под угрозой. Человек, осваивая всё новые территории, выдавливает оттуда этих пресмыкающихся, на многих из нас наводящих ужас.

Несмотря на то, что все известные змеи – хищники, среди них очень много не опасных для человека. Разнообразие змей на Земле поражает: они расселились по всем континентам, кроме Антарктиды. Есть как малыши длиной чуть больше спичечного коробка, так и гиганты длиной с автобус. Причём ядовитых змей меньшинство – всего около десятой части от общего количества видов. Зоозащитники во Всемирный день змеи призывают помнить, что эти пресмыкающиеся – часть природы нашей планеты, им требуется защита.

Праздник Нептуна

16 июля отмечается Праздник Нептуна. Фото © ТАСС / Владимир Бугаев

На 16 июля в России выпадает яркий праздник – День Нептуна, который по ещё советской традиции отмечают в детских лагерях. Рассказываем о нём: Как правило, отмечается при прохождении середины лета, 16 июля;

Может отмечаться также в середине июня и августа для охвата и других смен;

Проводятся яркие костюмированное шоу с Нептуном в главной роли;

Истоки праздника лежат в морской традиции – Церемонии пересечения линии экватора.

День Нептуна – это очень весёлый праздник, который кроме детских лагерей также празднуют на курортах, в домах отдыха, санаториях. Как правило, кто-то наряжается в костюм повелителя морских пучин, выходит на брег вместе со свитой, а затем, после забавных игр, пытается затащить в воду как можно людей, чтобы никто не ушёл сухим. У многих агентств, организующих праздники, летом в списке услуг появляется проведения Дня Нептуна. Но справиться можно и своими силами. Достаточно желания повеселиться и немного творчества.

День вкусной еды

16 июля отмечается День вкусной еды. Фото © Freepic

А ещё на воскресенье, 16 июля 2023 года, выпадет День вкусной еды. Это малоизвестный в России праздник: Отмечается ежегодно 16 июля, дата не смещается;

Праздник неофициальный, инициатор неизвестен;

Утверждается, что имеет корни во Франции и Швейцарии;

Предлагается в этот день готовить любимую вкусную еду и устраивать застолье.

День вкусной еды хоть повсеместно в Интернете и называют международным, распространён он мало. Пишут о нём только в русскоязычных источниках. Есть более известный День еды, отмечаемый в октябре, а также отдельные праздники разных вкусных блюд, например, шашлыка. Что это означает? Что раз традиций не сложилось, мы можем отмечать День вкусной еды как угодно – не отказываться же от такого замечательного праздника гурманов. Можно приготовить вкусную еду самим, заказать её домой, отправиться в кафе или ресторан.

Есть один маленький секрет, как сделать еду вкуснее. Нужно всего лишь выбраться на пикник, тем более, что сегодня выгодной. На свежем воздухе организм получает больше кислорода, головной мозг становится активнее. Отсюда и аппетит лучше, и настроение прибавляется.

Именинники 16 июля

16 июля именины у росийского певца Михаила Шуфутинского. Фото © Агентство "Москва"

16 июля 2023 года — день, богатый на именинников. Сегодня этот праздник для обладателей следующих имён: Православные: Александр;

Анатолий;

Василий;

Георгий;

Герасим;

Демид;

Иван;

Константин;

Марк;

Михаил;

Филипп;

Фома. Католические: Мария;

Кармен;

Венедикт;

Евстафий. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов.

Приметы 16 июля

Маков день

По церковному календарю 16 июля – день памяти мучеников Мокия и Марка. Они жили в пятом веке в Римской империи. Во время гонений на христиан Марка и Мокия схватили, вынуждали отречься от Христа. Делать это они отказались и были казнены через отрубание голов.

В народе же в этот день отмечали Маков день. Дело в том, что к середине июля уже подходило время сбора этого цветка. Ещё одно название праздника – Стожары. Так на Руси именовали яркое звёздное скопление Плеяды в созвездии Стрельца, которое хорошо видно в июле. В целом этот день считался несчастливым, новые дела старались не начинать. Но это не касалось звероловов и охотников. Если Стожары не были закрыты тучами, это был залог хорошей добычи.

Приметы на Маков день

Частый гром во время дождя – непогода затянется;

Паук по паутине бегает – плохой погоды не будет;

Много комаров – дни будут ясные;

Мошкара кишит – неделю погода будет хорошей.

Авторы Вадим Андреев