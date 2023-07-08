Во Франции придумали, как избежать беспорядков на День взятия Бастилии

Во Франции во время празднования Дня взятия Бастилии (13–14 июля) будут приняты масштабные меры безопасности, в том числе запретят продажу фейерверков. Об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Le Parisien.

"В указе, который опубликует в воскресенье официальный вестник, я только что поставила подпись под запретом продажи, ношения и транспортировки фейерверков по этому случаю", — сказала политик, добавив, что исключение всё же будет сделано: "для профессионалов, организующих фейерверки в коммунах".