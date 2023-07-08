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8 июля, 19:13

Во Франции придумали, как избежать беспорядков на День взятия Бастилии

Le Parisien: Во Франции запретят продажу фейерверков в День взятия Бастилии

Во Франции во время празднования Дня взятия Бастилии (13–14 июля) будут приняты масштабные меры безопасности, в том числе запретят продажу фейерверков. Об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Le Parisien.

"В указе, который опубликует в воскресенье официальный вестник, я только что поставила подпись под запретом продажи, ношения и транспортировки фейерверков по этому случаю", — сказала политик, добавив, что исключение всё же будет сделано: "для профессионалов, организующих фейерверки в коммунах".

Напомним, главный национальный праздник Франции отмечается 14 июля, масштабные мероприятия проводятся по всей стране. В прошлом году салют в честь Дня взятия Бастилии убил семилетнего мальчика и его сестру, которые стояли примерно в 60 метрах от установок для запуска фейерверков.

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Как уже рассказывал Лайф, массовые беспорядки во Франции вспыхнули 27 июня после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который отказался подчиняться его требованиям. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро. Разграблено свыше тысячи магазинов и 200 ТЦ. Задержано около 3,5 тысячи человек, из них 1,2 тысячи — подростки. В минувшую среду, 5 июля, МВД Франции отчиталось о прекращении беспорядков.

Обложка ©

ТАСС / АР / Christophe Ena

Лариса Сафронова
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