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9 июля, 11:28

У Крымского моста образовалась новая пробка

У Крымского моста образовалась пробка из сотен машин со стороны полуострова

С обеих сторон Крымского моста образовалась пробка из сотен машин. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация", где публикуются актуальные данные о ситуации на подъездах к объекту.

"13:30. В очереди со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи в очереди находятся 260 транспортных средств. Время ожидания около 1,5 часа", говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка. По словам главы Минтранса РФ Виталия Савельева, в тот день было зафиксировано увеличение трафика на 40%. Причиной затора стало большое число желающих попасть на полуостров, что увеличило время проверки провозимого багажа. А недавно пробка снова образовалась, но уже с другой стороны.

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ТАСС / Юрий Березнюк

Матвей Константинов
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