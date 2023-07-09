У Крымского моста образовалась новая пробка
У Крымского моста образовалась пробка из сотен машин со стороны полуострова
С обеих сторон Крымского моста образовалась пробка из сотен машин. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация", где публикуются актуальные данные о ситуации на подъездах к объекту.
"13:30. В очереди со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи в очереди находятся 260 транспортных средств. Время ожидания около 1,5 часа", — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее в Крыму силы ПВО сбили украинскую ракету. Повреждений и пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка. По словам главы Минтранса РФ Виталия Савельева, в тот день было зафиксировано увеличение трафика на 40%. Причиной затора стало большое число желающих попасть на полуостров, что увеличило время проверки провозимого багажа. А недавно пробка снова образовалась, но уже с другой стороны.
ТАСС / Юрий Березнюк