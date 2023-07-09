У Крымского моста образовалась новая пробка

С обеих сторон Крымского моста образовалась пробка из сотен машин. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация", где публикуются актуальные данные о ситуации на подъездах к объекту.

"13:30. В очереди со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи в очереди находятся 260 транспортных средств. Время ожидания около 1,5 часа", — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее в Крыму силы ПВО сбили украинскую ракету. Повреждений и пострадавших в результате происшествия нет.