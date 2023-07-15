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15 июля, 05:00

10 "счастливчиков" заехали в новые дома и обнаружили такой ужас, что не поделиться этим невозможно

Переезд — занятие крайне стрессовое в любом случае, даже если всё идет по плану. А теперь представьте, что чувствовали герои нашей подборки, когда в новых жилищах нашли весьма неприятные "сюрпризы".

"Заехали только пять дней назад, а вот каких соседей уже успели завести", — _VoidCtrl_.

Фото © Reddit / _VoidCtrl_

Фото © Reddit / _VoidCtrl_

"Как вам такая питьевая вода в моём новом доме?" xEvil_Deadx.

Фото © Reddit / xEvil_Deadx

Фото © Reddit / xEvil_Deadx

"На шкафу в доме, куда мы только что переехали, установлен замок... снаружи!" Scooby_McPherson.

Фото © Reddit / Scooby_McPherson

Фото © Reddit / Scooby_McPherson

"Я уже хотела принять душ в своём новом доме, но всё оказалось не так-то просто", — rolloverrover.

Фото © Reddit / rolloverrover

Фото © Reddit / rolloverrover

"В моей съёмной квартире выключатель света в ванной находится в самом душе. Как вам такое ноу-хау от электрика?" mixedracebaby.

Фото © Reddit / mixedracebaby

Фото © Reddit / mixedracebaby

"Недавно заехали в новый дом. Теперь этот кот спит на моей кровати. До переезда у нас не было никакого кота..."  D-Ibrahim96.

Фото © Reddit /  D-Ibrahim96

Фото © Reddit /  D-Ibrahim96

"Недавно заселился в новый дом. Было очень интересно, почему моя дверь не закрывается... Теперь понятно", — Realties.

Фото © Reddit / Realties

Фото © Reddit / Realties

"В новом доме моих друзей есть такой вот шкафчик, который нужен только для того, чтобы маскировать колонну", — bobibopo.

Фото © Reddit / bobibopo

Фото © Reddit / bobibopo

"Переехали ну в просто шикарную квартиру... Правда, тут каждый угол до смешного кривой", — scotty_erata.

Фото © Reddit / scotty_erata

Фото © Reddit / scotty_erata

"Заехал в свою новую квартиру, а там в морозилке..." Cooch98.

Фото © Reddit / Cooch98

Фото © Reddit / Cooch98

Секс-работницы рассказали о самых мерзких клиентах, и вот 7 ужасных историй

Секс-работницы рассказали о самых мерзких клиентах, и вот 7 ужасных историй

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Reddit / _VoidCtrl_, Cooch98

Сергей Трофимов
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