10 "счастливчиков" заехали в новые дома и обнаружили такой ужас, что не поделиться этим невозможно

"Заехали только пять дней назад, а вот каких соседей уже успели завести", — _VoidCtrl_.

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"Как вам такая питьевая вода в моём новом доме?" — xEvil_Deadx.

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"На шкафу в доме, куда мы только что переехали, установлен замок... снаружи!" — Scooby_McPherson.

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"Я уже хотела принять душ в своём новом доме, но всё оказалось не так-то просто", — rolloverrover.

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"В моей съёмной квартире выключатель света в ванной находится в самом душе. Как вам такое ноу-хау от электрика?" — mixedracebaby.

Фото © Reddit / mixedracebaby

"Недавно заехали в новый дом. Теперь этот кот спит на моей кровати. До переезда у нас не было никакого кота..." — D-Ibrahim96.

Фото © Reddit / D-Ibrahim96

"Недавно заселился в новый дом. Было очень интересно, почему моя дверь не закрывается... Теперь понятно", — Realties.

Фото © Reddit / Realties

"В новом доме моих друзей есть такой вот шкафчик, который нужен только для того, чтобы маскировать колонну", — bobibopo.

Фото © Reddit / bobibopo

"Переехали ну в просто шикарную квартиру... Правда, тут каждый угол до смешного кривой", — scotty_erata.

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"Заехал в свою новую квартиру, а там в морозилке..." — Cooch98.