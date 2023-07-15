10 "счастливчиков" заехали в новые дома и обнаружили такой ужас, что не поделиться этим невозможно
Переезд — занятие крайне стрессовое в любом случае, даже если всё идет по плану. А теперь представьте, что чувствовали герои нашей подборки, когда в новых жилищах нашли весьма неприятные "сюрпризы".
"Заехали только пять дней назад, а вот каких соседей уже успели завести", — _VoidCtrl_.
Фото © Reddit / _VoidCtrl_
"Как вам такая питьевая вода в моём новом доме?" — xEvil_Deadx.
Фото © Reddit / xEvil_Deadx
"На шкафу в доме, куда мы только что переехали, установлен замок... снаружи!" — Scooby_McPherson.
Фото © Reddit / Scooby_McPherson
"Я уже хотела принять душ в своём новом доме, но всё оказалось не так-то просто", — rolloverrover.
Фото © Reddit / rolloverrover
"В моей съёмной квартире выключатель света в ванной находится в самом душе. Как вам такое ноу-хау от электрика?" — mixedracebaby.
Фото © Reddit / mixedracebaby
"Недавно заехали в новый дом. Теперь этот кот спит на моей кровати. До переезда у нас не было никакого кота..." — D-Ibrahim96.
Фото © Reddit / D-Ibrahim96
"Недавно заселился в новый дом. Было очень интересно, почему моя дверь не закрывается... Теперь понятно", — Realties.
Фото © Reddit / Realties
"В новом доме моих друзей есть такой вот шкафчик, который нужен только для того, чтобы маскировать колонну", — bobibopo.
Фото © Reddit / bobibopo
"Переехали ну в просто шикарную квартиру... Правда, тут каждый угол до смешного кривой", — scotty_erata.
Фото © Reddit / scotty_erata
"Заехал в свою новую квартиру, а там в морозилке..." — Cooch98.
Фото © Reddit / Cooch98
Reddit / _VoidCtrl_, Cooch98