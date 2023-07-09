Во Франции испугались превращения в исламскую республику

Франция может стать исламской республикой, если в её государственной политике ничего не изменится. Такое заявление сделал бывший кандидат в президенты страны лидер крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур в интервью испанскому изданию El Debate.

Политик подчеркнул, что многие мусульмане во Франции считают предписания Ислама выше законов государства. А власти страны не принимают никаких мер, чтобы изменить эту ситуацию.

"Если мы продолжим двигаться в этом направлении, то из-за демографии и демократии Франция однажды может стать исламской республикой", — заявил лидер "Отвоевания".