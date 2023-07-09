Во Франции испугались превращения в исламскую республику
Лидер партии "Отвоевание" Эрик Земмур: Франция может стать исламской республикой
Франция может стать исламской республикой, если в её государственной политике ничего не изменится. Такое заявление сделал бывший кандидат в президенты страны лидер крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур в интервью испанскому изданию El Debate.
Политик подчеркнул, что многие мусульмане во Франции считают предписания Ислама выше законов государства. А власти страны не принимают никаких мер, чтобы изменить эту ситуацию.
"Если мы продолжим двигаться в этом направлении, то из-за демографии и демократии Франция однажды может стать исламской республикой", — заявил лидер "Отвоевания".
Вдобавок к этому Земмур предложил Эрдогану принять у себя в стране всех мусульманских мигрантов, которые сейчас живут во Франции. Так он ответил на вопрос журналиста о том, какое у него мнение насчёт осуждения президентом Турции проявлений французского расизма.
Во Франции вспыхнули массовые беспорядки 27 июня после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который отказался подчиняться его требованиям. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро. Разграблено свыше тысячи магазинов и 200 ТЦ. Задержано около 3,5 тысячи человек, из них 1,2 тысячи — подростки. 5 июля глава МВД страны отчитался о том, что волнения на французских улицах полностью прекратились.
ТАСС / ЕРА / CHRISTOPHE PETIT TESSON