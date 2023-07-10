"Яркая звезда": Один из лучших фигуристов России приостановил спортивную карьеру

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане по фигурному катанию Михаил Коляда приостановил свою спортивную карьеру. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"Жалко, что талантливый спортсмен решил приостановить соревновательную карьеру", — сказал Коган в разговоре с РИА "Новости".

Решение Коляды прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она отметила, что принимает такой шаг.

"Он написал нам: "Я принял решение". Не "принял решение подумать", а "принял решение". Я очень его люблю и принимаю такой шаг. Он пишет свою жизнь", — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Тренер 28-летнего спортсмена Алексей Мишин считает, что Коляда сейчас находится в состоянии, когда человек "останавливает бег к счастью и победам и думает". По словам наставника, то, что Коляда сделал за свою карьеру, незабываемо.

"Это яркая звезда на небосклоне мирового фигурного катания", — подчеркнул знаменитый тренер.

Михаил Коляда — серебряный призёр Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в одиночном катании, чемпион (2021) и серебряный медалист (2017) командного чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2017 и 2018), а также трёхкратный чемпион России.