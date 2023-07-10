МИД возложил на коалицию Запада вину за попытку ВСУ ударить по Десногорской АЭС

Попытки Украины ударить по Керченскому мосту и аэродрому Морозовск в Ростовской области 9 июля были бы невозможны без помощи западной коалиции во главе с США. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ из-за предотвращённых накануне атак.

"9 июля неонацистский режим Владимира Зеленского предпринял очередную попытку совершить террористический акт на российской территории — нанести удар зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области. Силами ПВО эта атака была отбита. Ракеты уничтожены. В результате разлётов осколков повреждено несколько зданий", — напомнили в министерстве.

Но это не всё: в тот же день российские системы ПВО сработали в Брянской области, предотвратив попытку ВСУ атаковать аэродром Шайковка в Калужской области. МИД заявил, что, по оценке экспертов, одна из ракет была нацелена на Крымский мост.