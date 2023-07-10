МИД возложил на коалицию Запада вину за попытку ВСУ ударить по Десногорской АЭС
МИД: Попытки терактов со стороны ВСУ 9 июля были бы невозможны без помощи Запада
Попытки Украины ударить по Керченскому мосту и аэродрому Морозовск в Ростовской области 9 июля были бы невозможны без помощи западной коалиции во главе с США. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ из-за предотвращённых накануне атак.
"9 июля неонацистский режим Владимира Зеленского предпринял очередную попытку совершить террористический акт на российской территории — нанести удар зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области. Силами ПВО эта атака была отбита. Ракеты уничтожены. В результате разлётов осколков повреждено несколько зданий", — напомнили в министерстве.
Но это не всё: в тот же день российские системы ПВО сработали в Брянской области, предотвратив попытку ВСУ атаковать аэродром Шайковка в Калужской области. МИД заявил, что, по оценке экспертов, одна из ракет была нацелена на Крымский мост.
В министерстве подчеркнули, что подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей, по сути, спонсором преступлений режима Зеленского. Ведомство предупредило, что все виновные обязательно будут привлечены к уголовной ответственности, а на эти и другие террористические вылазки ВСУ будет дан ответ Российской армией. Бойцы СВО устранят исходящие с украинской территории угрозы безопасности нашей стране и её гражданам, заключили в МИД.
Напомним, 9 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что силами ПВО в регионе были сбиты две украинские ракеты. По данным Mash, речь идёт о британских снарядах Storm Shadow, а мишенями ВСУ были Десногорская АЭС и военный аэродром под Калугой. А в Минобороны РФ заявили, что Киев в тот же день пытался ударить из С-200 по Крымскому мосту.
Shutterstock