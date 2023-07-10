"Одет во всё чёрное": Появилась ориентировка на убийцу командира подлодки "Краснодар"
SHOT публикует ориентировку на предполагаемого убийцу капитана Ржицкого
Ориентировка на предполагаемого убийцу командира подлодки "Краснодар". Обложка © Telegram / SHOT
Появилась ориентировка на предполагаемого убийцу командира подлодки "Краснодар" капитана второго ранга Станислава Ржицкого. Её публикует телеграм-канал SHOT.
"Разыскивается мужчина 30–40 лет среднего телосложения, одетый в голубую кепку и всё чëрнoе", — говорится в сообщении.
Сейчас в поисках преступника задействована вся полиция города.
Напомним, нападение неизвестного мужчины на замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого произошло утром 10 июля. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся. Командир подлодки скончался на месте, в Краснодаре объявлен план "Перехват". Ржицкого на Украине обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Также он был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец", где публикуются данные политиков, военных и даже артистов, признанных угрозой нацбезопасности Украины.