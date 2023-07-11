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11 июля, 00:20

WTA уважает отказ украинских теннисисток от рукопожатий с россиянками

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) заявила, что с уважением относится к решению украинских спортсменок не пожимать руки россиянкам и белорускам.

"В связи с продолжающимися военными действиями WTA уважает позицию украинских спортсменок, которые отказываются от традиционного рукопожатия с соперницами [из России и Белоруссии], это их личное решение", — говорится в заявлении WTA, опубликованном в "Твиттере".

Свитолина выступила за отмену рукопожатий между теннисистами из России и с Украины

Свитолина выступила за отмену рукопожатий между теннисистами из России и с Украины

Ранее Лайф писал, что украинская теннисистка Элина Свитолина не раз отказывалась от рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменками. Так, на "Ролан Гаррос" она проигнорировала представительницу Белоруссии Арину Соболенко и россиянку Анну Блинкову. Другая российская теннисистка, Дарья Касаткина, вместо рукопожатия показала сопернице после поражения большой палец. Также не стали пожимать друг другу руки Свитолина и Виктория Азаренко после встречи на Уимблдоне.

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Twitter / Elina Monfils

Юлия Коновалова
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