WTA уважает отказ украинских теннисисток от рукопожатий с россиянками
Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) заявила, что с уважением относится к решению украинских спортсменок не пожимать руки россиянкам и белорускам.
"В связи с продолжающимися военными действиями WTA уважает позицию украинских спортсменок, которые отказываются от традиционного рукопожатия с соперницами [из России и Белоруссии], это их личное решение", — говорится в заявлении WTA, опубликованном в "Твиттере".
Ранее Лайф писал, что украинская теннисистка Элина Свитолина не раз отказывалась от рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменками. Так, на "Ролан Гаррос" она проигнорировала представительницу Белоруссии Арину Соболенко и россиянку Анну Блинкову. Другая российская теннисистка, Дарья Касаткина, вместо рукопожатия показала сопернице после поражения большой палец. Также не стали пожимать друг другу руки Свитолина и Виктория Азаренко после встречи на Уимблдоне.
Twitter / Elina Monfils