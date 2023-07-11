WTA уважает отказ украинских теннисисток от рукопожатий с россиянками

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) заявила, что с уважением относится к решению украинских спортсменок не пожимать руки россиянкам и белорускам.

"В связи с продолжающимися военными действиями WTA уважает позицию украинских спортсменок, которые отказываются от традиционного рукопожатия с соперницами [из России и Белоруссии], это их личное решение", — говорится в заявлении WTA, опубликованном в "Твиттере".