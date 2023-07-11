CNN: ФБР помогало СБУ удалять пророссийские аккаунты в соцсетях
Федеральное бюро расследований США работало вместе со Службой безопасности Украины по вопросу удаления пророссийских аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад судебного комитета Палаты представителей США.
По словам советника комитета, доклад будет использован, чтобы заявить о незаконном вмешательстве ФБР в свободу слова.
"Доклад содержит обвинения в адрес ФБР в связи с ненадлежащей проверкой аккаунтов в соцсетях, которые одно из главных разведывательных ведомств Украины, СБУ, пометило как распространяющие российскую дезинформацию", — отмечается в сообщении.
По данным комитета, СБУ передавала списки американской стороне, которая направляла их руководству соцсетей. На этой неделе в Конгрессе пройдут слушания по расследованию, где ожидается присутствие директора ФБР Кристофера Рэя.
А ранее ФСБ раскрыла, что спецслужбы США использовали технику Apple для сбора разведданных о россиянах. Для этого в смартфоны встраивалась вредоносная программа. Также Лаборатория Касперского рассказала о кибератаке на компанию с использованием iPhone сотрудников. Десятки устройств оказались заражены шпионской программой. В Apple не стали признавать свою вину.