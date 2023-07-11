CNN: ФБР помогало СБУ удалять пророссийские аккаунты в соцсетях

Федеральное бюро расследований США работало вместе со Службой безопасности Украины по вопросу удаления пророссийских аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад судебного комитета Палаты представителей США.

По словам советника комитета, доклад будет использован, чтобы заявить о незаконном вмешательстве ФБР в свободу слова.

"Доклад содержит обвинения в адрес ФБР в связи с ненадлежащей проверкой аккаунтов в соцсетях, которые одно из главных разведывательных ведомств Украины, СБУ, пометило как распространяющие российскую дезинформацию", — отмечается в сообщении.