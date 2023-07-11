Уже второй Дом паломника захвачен раскольниками в Киево-Печерской лавре

Так, вооружённые правоохранители оцепили корпус № 58 и не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан. При этом некоторые люди всё же беспрепятственно проходят. Полицейские объясняют, что это "спецслужбы". Православные христиане, которые уже были на территории обители, молятся.