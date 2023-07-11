Уже второй Дом паломника захвачен раскольниками в Киево-Печерской лавре
Силовики заблокировали 58-й корпус Киево-Печерской лавры
Силовики продолжают блокировать корпуса Киево-Печерской лавры, захвачен уже второй Дом паломника. Комиссия Минкульта также опечатала церковный магазин, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в телеграм-канале.
Правоохранители заблокировали 58-й корпус Киево-Печерской лавры. Видео © t.me / kozakTv1
Так, вооружённые правоохранители оцепили корпус № 58 и не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан. При этом некоторые люди всё же беспрепятственно проходят. Полицейские объясняют, что это "спецслужбы". Православные христиане, которые уже были на территории обители, молятся.
Напомним, на днях гонения украинских властей на УПЦ начались с новой силой. Утром 6 июля раскольники стали захватывать корпуса монастыря канонической церкви в Киево-Печерской лавре. Представители заповедника и полиция, в частности, сорвали замки и проникли в 70-й корпус — резиденцию Онуфрия. Доступ посетителей был временно ограничен. А накануне верующие с иконами и крестами не пустили комиссию Минкульта Незалежной.
t.me / kozakTv1