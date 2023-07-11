Регион

Уведомления отключены

11 июля, 06:21

Уже второй Дом паломника захвачен раскольниками в Киево-Печерской лавре

Силовики заблокировали 58-й корпус Киево-Печерской лавры

Силовики продолжают блокировать корпуса Киево-Печерской лавры, захвачен уже второй Дом паломника. Комиссия Минкульта также опечатала церковный магазин, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в телеграм-канале.

Правоохранители заблокировали 58-й корпус Киево-Печерской лавры. Видео © t.me / kozakTv1

Так, вооружённые правоохранители оцепили корпус № 58 и не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан. При этом некоторые люди всё же беспрепятственно проходят. Полицейские объясняют, что это "спецслужбы". Православные христиане, которые уже были на территории обители, молятся.

В Киево-Печерской лавре бьют в набат из-за захвата одного из корпусов "красными беретами"

В Киево-Печерской лавре бьют в набат из-за захвата одного из корпусов "красными беретами"

Напомним, на днях гонения украинских властей на УПЦ начались с новой силой. Утром 6 июля раскольники стали захватывать корпуса монастыря канонической церкви в Киево-Печерской лавре. Представители заповедника и полиция, в частности, сорвали замки и проникли в 70-й корпус — резиденцию Онуфрия. Доступ посетителей был временно ограничен. А накануне верующие с иконами и крестами не пустили комиссию Минкульта Незалежной.

Обложка ©

t.me / kozakTv1

Иван Косицын
  • Новости
  • Религия
  • Украина
  • упц
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров