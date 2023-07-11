Россияне-уклонисты больше не могут сесть за руль

Начиная с 11 июля сотрудники Госавтоинспекции могут ограничивать право граждан управлять автомобилем, если они имеют ограничения в едином реестре воинского учёта из-за неявки по повестке в военкомат. Приказ МВД России, который вступил в силу во вторник, опубликован 30 июня.