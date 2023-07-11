Метеоролог рассказал, когда дожди уйдут с черноморского побережья

Природа даст югу России отдохнуть от проливных дождей: с четверга осадков не будет в Приазовье, а с пятницы — в — Краснодарском крае и на Ставрополье. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он также отметил, что в степной части и Сочи кратковременные грозовые дожди продолжатся, однако они не будут такими сильными, как раньше. Кроме того, эксперт отреагировал на появившиеся в Сети видео со смерчем в Туапсе.

"Вполне возможно, что он там и разрушится, когда грозовое облако перейдёт в другую стадию развития. Но есть случаи, когда смерч выходит на сушу. И вот это наиболее опасно, когда они выходят и, как правило, разряжаются — выливают всё содержимое — а это огромное количество воды, — предположим, в верховьях небольшой сухой речушки. И именно там очень быстро формируется высокий и опасный паводок, который несётся до побережья, сметая всё на своём пути", — уточнил он в беседе с RT.