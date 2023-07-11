Буданов отверг причастность ГУР к убийству командира подлодки "Краснодар"

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к убийству командира подлодки "Краснодар" капитана второго ранга Станислава Ржицкого. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР имеет какое-то отношение к смерти Станислава Ржицкого <...> не имеют под собой никаких оснований", — отметил Буданов.

По его словам, корни убийства Ржицкого "нужно искать внутри самой России". При этом на сайте ГУР опубликован материал о расправе, в котором сообщаются детали. Но ведомство не собирается брать на себя ответственность за преступление.