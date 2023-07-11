Буданов отверг причастность ГУР к убийству командира подлодки "Краснодар"
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к убийству командира подлодки "Краснодар" капитана второго ранга Станислава Ржицкого. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР имеет какое-то отношение к смерти Станислава Ржицкого <...> не имеют под собой никаких оснований", — отметил Буданов.
По его словам, корни убийства Ржицкого "нужно искать внутри самой России". При этом на сайте ГУР опубликован материал о расправе, в котором сообщаются детали. Но ведомство не собирается брать на себя ответственность за преступление.
Напомним, нападение на замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого произошло утром 10 июля. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся. Командир подлодки скончался на месте, в Краснодаре объявлен план "Перехват". Ржицкого на Украине обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Также он был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец", где публикуются данные политиков, военных и даже артистов, признанных угрозой нацбезопасности. СК возбудил уголовное дело по факту убийства Ржицкого.
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