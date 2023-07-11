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11 июля, 11:32

Буданов отверг причастность ГУР к убийству командира подлодки "Краснодар"

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к убийству командира подлодки "Краснодар" капитана второго ранга Станислава Ржицкого. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР имеет какое-то отношение к смерти Станислава Ржицкого <...> не имеют под собой никаких оснований", — отметил Буданов.

По его словам, корни убийства Ржицкого "нужно искать внутри самой России". При этом на сайте ГУР опубликован материал о расправе, в котором сообщаются детали. Но ведомство не собирается брать на себя ответственность за преступление.

"Одет во всё чёрное": Появилась ориентировка на убийцу командира подлодки "Краснодар"

"Одет во всё чёрное": Появилась ориентировка на убийцу командира подлодки "Краснодар"

Напомним, нападение на замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого произошло утром 10 июля. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся. Командир подлодки скончался на месте, в Краснодаре объявлен план "Перехват". Ржицкого на Украине обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Также он был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец", где публикуются данные политиков, военных и даже артистов, признанных угрозой нацбезопасности. СК возбудил уголовное дело по факту убийства Ржицкого.

Обложка ©

Getty Images / Laurent Van Der Stockt

Иван Косицын
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