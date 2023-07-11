Политолог порассуждал, что стало бы с Бейонсе, повтори она судьбу Галкина*

Признанные в России иноагентами артисты ещё помнят те времена, когда они считали себя властителями дум. А когда они выступили против России, вдруг обнаружили, что большинство против них, выступает в поддержку государства. Это отметил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, политолог Богдан Безпалько.

"Но представьте, что было бы, если бы какая-нибудь Бейонсе вдруг неожиданно выступила против агрессивной политики США на Ближнем Востоке, отказалась бы давать концерты или выступила бы с какой-нибудь песней "Живи, Сирия, здравствуй, Башар Асад" и так далее", — порассуждал он.

Политолог убеждён, что в США такое тоже не допустили бы. В качестве примера Безпалько привёл травлю чемпиона мира по шахматам Бобби Фишера, который в 90-е годы прошлого века сыграл в Югославии, нарушив санкции против этой страны и в результате был подвергнут забвению. Как отметил Безпалько в эфире радио "Комсомольская правда", такие действия артистов были бы невозможны и на Украине. Трудно представить, чтобы исполнители в открытую могли бы там поддерживать, к примеру, ДНР.

Напомним, ряд российских артистов, признанных иноагентами, через суд попытались оспорить этот статус. Среди них юмористы Максим Галкин* и Семён Слепаков*, а также певица Земфира*. Требование каждого из них было отклонено.