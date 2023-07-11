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11 июля, 15:47

Шойгу: ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении в ходе контрнаступления

Вооружённые силы Украины не достигли целей ни на одном из направлений в рамках контрнаступления. Об этом заявил журналистам глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг", отметил он.

Шойгу заявил о безуспешности украинских "мясных штурмов"

Шойгу заявил о безуспешности украинских "мясных штурмов"

Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием продвижения. По последним данным, украинские войска с 4 июня потеряли более 26 тысяч военных и три тысяч техники, в том числе более 1200 танков, включая 17 "Леопардов". Причём в Киеве в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных партнёров.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Вишнякова
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