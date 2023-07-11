ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 июля 2023, 15:47
3640

Шойгу: ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении в ходе контрнаступления

Вооружённые силы Украины не достигли целей ни на одном из направлений в рамках контрнаступления. Об этом заявил журналистам глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг", отметил он.

Шойгу заявил о безуспешности украинских "мясных штурмов"
Шойгу заявил о безуспешности украинских "мясных штурмов"

Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием продвижения. По последним данным, украинские войска с 4 июня потеряли более 26 тысяч военных и трёх тысяч единиц техники, в том числе более 1200 танков, включая 17 "Леопардов". Причём в Киеве в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных партнёров.

BannerImage

ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar