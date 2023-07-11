Шойгу: ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении в ходе контрнаступления
Вооружённые силы Украины не достигли целей ни на одном из направлений в рамках контрнаступления. Об этом заявил журналистам глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг", — отметил он.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием продвижения. По последним данным, украинские войска с 4 июня потеряли более 26 тысяч военных и трёх тысяч единиц техники, в том числе более 1200 танков, включая 17 "Леопардов". Причём в Киеве в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных партнёров.
ТАСС / Гавриил Григоров