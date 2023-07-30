Дети проституток честно рассказали о своём детстве, и эти истории разобьют вам сердце

Жизнь детей секс-работниц — это тема, о которой многие предпочитают не говорить. Но эти личности тоже имеют право на голос и быть услышанными. Делимся историями, на что было похоже детство малышей, чьи родители были вовлечены в секс-индустрию.

"Мама водила меня "на работу" до тех пор, пока об этом не узнал мой отец. Я тогда дурачилась и изображала оральный секс. И когда он спросил, откуда я узнала о таких вещах, ответила: "Работаю, как мама". Он подал заявление на опеку. Было полицейское расследование, и оказалось, что в прошлом мать торговала мной. У меня не осталось никаких воспоминаний об этом, но помню кошмары, которые снились какое-то время, когда мне было два года. Думаю, это может быть связано. Папа рассказал мне обо всём после 12-го дня рождения. Выяснилось, что есть даже пара видео, в которых меня маленькую снимали. Оригиналы удалены, искать или смотреть я тоже не хочу", — Kokichis_nut.

Дети секс-работниц рассказали о своей жизни: 7 историй, которые разобьют вам сердце. Фото © Shutterstock

"Моя двоюродная сестра снимала контент для "Онлифанса", пока одноклассники её 12-летнего сына не узнали про аккаунт. Дети в этом возрасте могут быть жестокими, и над мальчиком довольно сильно издевались. Из-за травли им даже пришлось переехать в другой округ — настолько всё было плохо. Но всё повторилось. Отец мальчика получил полную опеку после того, как издевательства по той же причине снова начались уже в новой школе. Ребёнок тогда был в тяжёлой депрессии. В итоге папа с сыном переехали на другой конец страны, прекратили все контакты с матерью и теперь чувствуют себя гораздо лучше. В общем, ситуация крайне печальная", — LowDoubt4995.

"Папа прямо сказал мне, что в 80-х он был жиголо в Денвере. Переехал туда, чтобы сбежать из своей жестокой семьи, когда ему исполнилось 18 лет. Тогда и обнаружил, что у него нет других способов свести концы с концами", — Stillawakeat330am.

"Ещё до моего рождения маме удалось заработать кучу денег, хотя у неё не было никакого трудового стажа. И после того, как она развелась с папой, один пожилой "друг" купил ей дом. Однажды, когда я был уже подростком, мне стало любопытно и я спросил, была ли она секс-работницей. Этот вариант был единственным, всё объясняющим. И тогда она разозлилась на меня, что я всё "узнал". И папе досталось, потому что тот "рассказал". Хотя на самом деле он ничего мне не говорил. Это произошло 17 лет назад, а наши отношения до сих пор натянуты. Потому что мама думает, будто я её осуждаю", — Slappyxo.

Как живут дети проституток: истории, от которых болит сердце. Фото © Shutterstock

"Однажды мать привела к нам домой своего БДСМ-раба. Он готовил ужин, мыл посуду и возил нас, куда мы только захотим. Интересно, где он сейчас… Наверное, выполняет прихоти уже другой госпожи", — Wild_Feeling_5425.

"Меня воспитывали бабушка и дедушка по отцовской линии, потому что мама была наркоманкой и проституткой. Отец тоже был с зависимостью, всё моё детство просидел в тюрьме. Узнал, что мать была проституткой, когда мне было, наверное, 13–14 лет. Я тогда поссорился с бабушкой, и она выпалила это. Я воспринял эту новость на удивление хорошо для своего возраста. Видимо, потому что особых чувств к ней не питал, я же уже знал, что она наркоманка. Так что это не застало меня врасплох", — PasstheKu5h.

Порноактрисы и их дети: самые грустные истории из жизни. Фото © Shutterstock

"Однажды моя тётя по пьяни рассказала, что мама была стриптизёршей, а не водителем службы доставки, как та всегда говорила. Она много путешествовала (очевидно, была нарасхват) и рассказывала, что иногда жила "у подруги": ведь от неё ближе добираться до работы. В детстве у меня не было причин не верить маме. Когда она всё-таки возвращалась домой, я всегда была очень рада. Правда вскрылась в мои 14 лет. Тётя спалила маму, а та сразу же всё прекратила и устроилась на работу секретарём, а зря… На самом деле ребёнком я даже немного гордилась тем, что она была странствующей стриптизёршей, да ещё такой популярной", — Sedaisedaiayay.