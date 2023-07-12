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12 июля, 03:09

Посол Антонов указал на стремление НАТО сосредоточить больше войск на границах России

Антонов: Саммит НАТО показал стремление сосредоточить больше войск у границ РФ

Заявления по итогам первого дня саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, подтвердили намерение блока концентрировать всё больше войск вблизи российских границ. Соответствующее заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

"Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать всё больше войск на российских рубежах. Нам отступать некуда. Агрессивные решения саммита не пошатнут уверенность России в правильности своих действий. У нас нет никаких сомнений в том, что задачи СВО будут полностью выполнены", — заявил дипломат. Его слова приводит телеграм-канал посольства.

Антонов также подчеркнул, что озвученные на саммите заявления в очередной раз доказали антироссийскую заряженность Североатлантического альянса, о чём говорит признание России серьёзной угрозой безопасности Евроатлантике.

В НАТО признали Россию самой серьёзной угрозой безопасности в регионе

В НАТО признали Россию самой серьёзной угрозой безопасности в регионе

Ранее Лайф также рассказывал, что сегодня участники саммита НАТО упразднили план действий для вступления Украины и пообещали пригласить Киев в альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. Точной даты никто не назвал. Украинский лидер Владимир Зеленский не стал давать каких-либо комментариев насчёт итогового документа саммита НАТО, хотя ранее он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Оксана Попова
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