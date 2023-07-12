Посол Антонов указал на стремление НАТО сосредоточить больше войск на границах России

Заявления по итогам первого дня саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, подтвердили намерение блока концентрировать всё больше войск вблизи российских границ. Соответствующее заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

"Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать всё больше войск на российских рубежах. Нам отступать некуда. Агрессивные решения саммита не пошатнут уверенность России в правильности своих действий. У нас нет никаких сомнений в том, что задачи СВО будут полностью выполнены", — заявил дипломат. Его слова приводит телеграм-канал посольства.