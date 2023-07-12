Венгрия оценила итоги саммита НАТО для Украины как "очень скромные", но "единственно верные"

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Украины весьма скромными. Такую оценку высказал 12 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он обратил внимание, что Киев не получил графика вступления в альянс, а его сотрудничество с Североатлантическим блоком было повышено до уровня совета, но это явно не то, чего ожидали Владимир Зеленский и его команда.

"Большой вопрос перед саммитом НАТО состоял в том, что получит Украина. По сравнению с теми ожиданиями, которые в основном испытывали сами украинцы, практические результаты оказались скромными", — прокомментировал Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1.