Венгрия оценила итоги саммита НАТО для Украины как "очень скромные", но "единственно верные"
Глава МИД Венгрии Сийярто: Итоги саммита НАТО оказались для Киева весьма скромными
Итоги саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Украины весьма скромными. Такую оценку высказал 12 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он обратил внимание, что Киев не получил графика вступления в альянс, а его сотрудничество с Североатлантическим блоком было повышено до уровня совета, но это явно не то, чего ожидали Владимир Зеленский и его команда.
"Большой вопрос перед саммитом НАТО состоял в том, что получит Украина. По сравнению с теми ожиданиями, которые в основном испытывали сами украинцы, практические результаты оказались скромными", — прокомментировал Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1.
Вместе с тем политик признал, что со стороны альянса "это было единственным правильным решением" и никакого присоединения на данном этапе, к несчастью Киева, быть не может.
Лайф уже сообщал, что саммит НАТО стартовал накануне в Вильнюсе и продлится два дня. На встрече члены блока намерены обсудить повышение расходов на оборону, установив минимальный объём в размере 2% от ВВП. При этом пока неизвестно, затронут ли на саммите тему принятия Украины в альянс, хотя вне официальной программы генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил стратегию, которая поможет ей быстрее присоединиться к организации.
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