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12 июля, 07:59

Венгрия оценила итоги саммита НАТО для Украины как "очень скромные", но "единственно верные"

Глава МИД Венгрии Сийярто: Итоги саммита НАТО оказались для Киева весьма скромными

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Украины весьма скромными. Такую оценку высказал 12 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он обратил внимание, что Киев не получил графика вступления в альянс, а его сотрудничество с Североатлантическим блоком было повышено до уровня совета, но это явно не то, чего ожидали Владимир Зеленский и его команда.

"Большой вопрос перед саммитом НАТО состоял в том, что получит Украина. По сравнению с теми ожиданиями, которые в основном испытывали сами украинцы, практические результаты оказались скромными", — прокомментировал Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1.

Вместе с тем политик признал, что со стороны альянса "это было единственным правильным решением" и никакого присоединения на данном этапе, к несчастью Киева, быть не может.

Зеленский не стал давать оценку итоговому документу саммита НАТО

Зеленский не стал давать оценку итоговому документу саммита НАТО

Лайф уже сообщал, что саммит НАТО стартовал накануне в Вильнюсе и продлится два дня. На встрече члены блока намерены обсудить повышение расходов на оборону, установив минимальный объём в размере 2% от ВВП. При этом пока неизвестно, затронут ли на саммите тему принятия Украины в альянс, хотя вне официальной программы генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил стратегию, которая поможет ей быстрее присоединиться к организации.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Марина Калегина
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