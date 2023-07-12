Пушилин: Обмен азовцев в 2022 году был тяжелее, чем недавняя выдача их Турцией
Обмен боевиков группировки "Азов"* в 2022 году был более болезненным в моральном плане для власти ДНР по сравнению с недавней выдачей их Турцией Украине. Об этом заявил в эфире передачи "Соловьёв Live" врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Для меня было очень болезненно, когда пришлось <...> их нам менять", — сказал он.
По словам Пушилина, в настоящий момент можно констатировать, что репутация у Анкары потеряна, ведь она не исполнила свои обязательства и гарантии. Он также уверен: появление азовцев в Незалежной не повлияет на ход СВО. Если же они попробуют занять активные позиции, то российские войска смогут им противостоять.
Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* из Турции и опубликовал видео с ними. За день до этого он провёл переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинской власти, так и турецкой. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение главарей "Азова"* связано с провалом контрнаступления ВСУ. Кстати, позднее стало известно о переговорах Эрдогана с президентом США Джо Байденом после возвращения главарей "Азова"* Украине.
* Запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / EPA / TOLGA BOZOGLU