Пушилин: Обмен азовцев в 2022 году был тяжелее, чем недавняя выдача их Турцией
Обмен боевиков группировки "Азов"* в 2022 году был более болезненным в моральном плане для властей ДНР по сравнению с недавней выдачей их Турцией Украине. Об этом заявил в эфире "Соловьёв Live" врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Для меня было очень болезненно, когда пришлось… их нам менять", — сказал он.
По словам Пушилина, в настоящий момент можно констатировать, что репутация у Анкары потеряна, ведь "это их обязательства были, их гарантии, они были не исполнены". Он также уверен: появление военных преступников в Незалежной не повлияет на ход СВО. Если же они попробуют занять активные позиции, то ВС РФ смогут им противостоять благодаря опыту.
Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* из Турции и опубликовал видео с ними. За день до этого он провёл переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение главарей "Азова"* связано с провалом контрнаступления ВСУ. Кстати, позднее стало известно о переговорах Эрдогана с президентом США Джо Байденом после возвращения главарей "Азова" Украине.
* Запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / EPA / TOLGA BOZOGLU