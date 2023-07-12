Совет по правам человека ООН осудил осквернение Корана

Совет Организации Объединённых Наций по правам человека (СПЧ) осудил осквернения Корана, которые имели место в последнее время. Там призвали привлечь виновных к ответственности. Это внесено в резолюцию, которая принята сегодня на 53-й сессии СПЧ в Женеве. Инициатором дискуссии была Организации исламского сотрудничества.

В документе говорится, что СПЧ "осуждает и решительно отвергает любую пропаганду и проявление религиозной ненависти, включая недавние публичные и преднамеренные акты осквернения священного Корана". Подчёркнуто, что виновных следует привлечь к ответственности "в порядке, соответствующем обязательствам государств, вытекающим из международного законодательства о правах человека".