Совет по правам человека ООН осудил осквернение Корана
Совет Организации Объединённых Наций по правам человека (СПЧ) осудил осквернения Корана, которые имели место в последнее время. Там призвали привлечь виновных к ответственности. Это внесено в резолюцию, которая принята сегодня на 53-й сессии СПЧ в Женеве. Инициатором дискуссии была Организации исламского сотрудничества.
В документе говорится, что СПЧ "осуждает и решительно отвергает любую пропаганду и проявление религиозной ненависти, включая недавние публичные и преднамеренные акты осквернения священного Корана". Подчёркнуто, что виновных следует привлечь к ответственности "в порядке, соответствующем обязательствам государств, вытекающим из международного законодательства о правах человека".
Документ принят большинством голосов: за было 28 делегаций, против — 12, а 7 воздержались. Против принятия резолюции выступили среди прочих США, ЕС и Великобритания.
Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма мигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Перед этим он заручился разрешением полиции. Акцию широко осудили в разных странах. Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил недопустимость подобных антиисламских действий. А президент России Владимир Путин вспомнил победу русской армии под командованием Петра Первого над шведами, говоря о сожжении Корана в Стокгольме.
Агентство "Москва" / Андрей Никеричев