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12 июля, 14:14

"Будет катастрофа": Во Франции нашлись противники вступления Украины в НАТО

Французский политик Обер: Вступление Украины в НАТО станет катастрофой

Вице-президент Республиканской партии Франции Жюльен Обер заявил, что потенциальное вхождение Украины в НАТО станет катастрофой — как с исторической, так и с геополитической точки зрения. По его мнению, Евросоюзу необходимо учитывать обеспокоенность России относительно её безопасности.

"Существует 5-я статья, которая гласит, что все страны Альянса должны включиться в конфликт, если на одну из них напали. С другой стороны, у России есть собственные представления о безопасности. У России есть собственные амбиции. Мы должны учитывать её озабоченность относительно собственной безопасности", пояснил свою позицию Обер в интервью изданию Le Dialogue.

Французский политик считает, что Европа своими действиями не должна ослаблять Россию: чем слабее становится Москва, тем влиятельнее становится Вашингтон. Обер полагает, что дальнейшее давление на Россию приведёт к росту её зависимости от Китая, что противоречит интересам Евросоюза.

"После развала СССР Россия должна была интегрироваться в Европу. Но сейчас этот процесс приостановлен, потому что Россия рассматривается американцами как геополитический противник. США воспользовались ослаблением России для расширения собственного влияния на континенте. В интересах Европы — интегрировать Россию в общую систему безопасности, потому что это наша с вами безопасность", — заявил Обер.

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Лайф уже сообщал, что саммит НАТО стартовал накануне в Вильнюсе и продлится два дня. На встрече члены блока намерены обсудить повышение расходов на оборону, установив минимальный объём в размере 2% от ВВП. При этом пока неизвестно, затронут ли на саммите тему принятия Украины в альянс, хотя вне официальной программы генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил стратегию, которая поможет ей быстрее присоединиться к организации.

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Марина Калегина
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