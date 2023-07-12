Вице-президент Республиканской партии Франции Жюльен Обер заявил, что потенциальное вхождение Украины в НАТО станет катастрофой — как с исторической, так и с геополитической точки зрения. По его мнению, Евросоюзу необходимо учитывать обеспокоенность России относительно её безопасности.

"Существует 5-я статья, которая гласит, что все страны Альянса должны включиться в конфликт, если на одну из них напали. С другой стороны, у России есть собственные представления о безопасности. У России есть собственные амбиции. Мы должны учитывать её озабоченность относительно собственной безопасности", — пояснил свою позицию Обер в интервью изданию Le Dialogue.

Французский политик считает, что Европа своими действиями не должна ослаблять Россию: чем слабее становится Москва, тем влиятельнее становится Вашингтон. Обер полагает, что дальнейшее давление на Россию приведёт к росту её зависимости от Китая, что противоречит интересам Евросоюза.