Режиссёра Александра Митту выписали из больницы
Известного российского кинорежиссёра и сценариста Александра Митту выписали из больницы. Как рассказал сын народного артиста, он чувствует себя хорошо.
"Хорошо себя чувствует, дома. Всё нормально", — сообщил Евгений Митта телеканалу "360".
Напомним, о госпитализации легендарного советского и российского режиссёра Александра Митты стало известно 3 июля. При этом изначально сын народного артиста опровергал эту информацию. Но позже выяснилось, что режиссёр всё же в реанимации. 10 июля уже сообщалось, что кризис миновал и Митту скоро выпишут.
Александр Наумович Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. Он стал первым режиссёром в истории советского кино, снявшим фильм-катастрофу: лента "Экипаж" с Леонидом Филатовым и Анатолием Васильевым вышла в 1979 году. Также Митта известен такими картинами, как "Гори, гори, моя звезда", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Точка, точка, запятая", "Граница. Таёжный роман". Подробнее о жизни и творчестве Александра Наумовича читайте на uznayvse.ru.
ТАСС / Павел Смертин