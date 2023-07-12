Режиссёра Александра Митту выписали из больницы

Известного российского кинорежиссёра и сценариста Александра Митту выписали из больницы. Как рассказал сын народного артиста, он чувствует себя хорошо.

Александр Наумович Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. Он стал первым режиссёром в истории советского кино, снявшим фильм-катастрофу: лента "Экипаж" с Леонидом Филатовым и Анатолием Васильевым вышла в 1979 году. Также Митта известен такими картинами, как "Гори, гори, моя звезда", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Точка, точка, запятая", "Граница. Таёжный роман". Подробнее о жизни и творчестве Александра Наумовича читайте на uznayvse.ru.