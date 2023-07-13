Регион

Уведомления отключены

13 июля, 08:54

Украинский каратист раскаялся в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар"

СК требует ареста подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки Ржицкого

Следственный комитет показал видео допроса Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар", замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Мужчина признался в преступлении и заявил, что раскаивается.

Допрос подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар", замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Видео © СК РФ

Сейчас СК ходатайствует об аресте Денисенко.

За минуты до смерти: Опубликовано видео с последней пробежки экс-капитана подлодки "Краснодар"

За минуты до смерти: Опубликовано видео с последней пробежки экс-капитана подлодки "Краснодар"

Напомним, нападение на Станислава Ржицкого было совершено утром 10 июля. Убийца четыре раза выстрелил в спину и грудь бывшего подводника, после чего скрылся. Экс-командир подлодки скончался на месте. 11 июля оперативникам удалось задержать подозреваемого в жестокой расправе — им оказался известный украинский каратист и тренер Сергей Денисенко.

Путь убийцы экс-командира подлодки "Краснодар" отследили по камерам

Путь убийцы экс-командира подлодки "Краснодар" отследили по камерам

Обложка ©

СК РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров