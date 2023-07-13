Украинский каратист раскаялся в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар"

Следственный комитет показал видео допроса Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар", замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Мужчина признался в преступлении и заявил, что раскаивается.

Напомним, нападение на Станислава Ржицкого было совершено утром 10 июля. Убийца четыре раза выстрелил в спину и грудь бывшего подводника, после чего скрылся. Экс-командир подлодки скончался на месте. 11 июля оперативникам удалось задержать подозреваемого в жестокой расправе — им оказался известный украинский каратист и тренер Сергей Денисенко.